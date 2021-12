L'interdiction de vendre des autotests et l'inflation dans les rayons des supermarchés… Le 8h30 de Michel-Edouard Leclerc

Michel-Édouard Leclerc, PDG du groupe Leclerc, était l'invité de franceinfo jeudi 23 décembre. Il répondait aux questions de Neila Latrous et Nicolas Teillard.

"On a des autotests mais on n'a pas le droit d'en vendre"

Michel-Edouard Leclerc a dénoncé l'interdiction pour la grande distribution de vendre des autotests. "On en a en stock mais on n'a pas le droit d'en vendre", a-t-il déploré, pointant du doigt "des réglementations qui datent d'une autre époque", alors que les autotests viennent à manquer dans certaines pharmacies dans la perspective des fêtes de fin d'année. Le PDG du groupe Leclerc annonce, par ailleurs, avoir vendu plus de "900 millions de masques" dans ses magasins depuis mars 2020.

"L'inflation commence à apparaitre dans les rayons"

L'inflation "commence à apparaitre de façon assez forte dans les rayons des magasins" et sur les tickets de caisse, a affirmé le PDG du groupe Leclerc. Michel-Edouard Leclerc a toutefois promis, dans le cadre d'une décision commune avec le ministère de l'Agriculture et les parlementaires, "de sanctuariser les prix du secteur agricole français". "On a maîtrisé la politique de prix sur les jouets et sur la nourriture" des fêtes, a-t-il assuré, mais "on a commencé à répercuter l'inflation sur le prix des pâtes parce qu'il est fondé sur le prix des blés".

L'émission en intégralité :