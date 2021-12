Covid-19 : "On a des autotests mais on n'a pas le droit d'en vendre", regrette le PDG du groupe Leclerc qui dénonce "le corporatisme" à la française

Michel-Edouard Leclerc, PDG du groupe Leclerc, a dénoncé ce jeudi sur franceinfo l'interdiction pour la grande distribution de vendre des autotests. "On en a en stock mais on n'a pas le droit d'en vendre", a-t-il déploré, pointant du doigt "des réglementations qui datent d'une autre époque", alors que les autotests viennent à manquer dans certaines pharmacies dans la perspective des fêtes de fin d'année.



"Nos concurrents et les autres enseignes de distribution en Europe, en Allemagne par exemple, ont des autotests de confort à faire à la maison, à ne pas confondre avec des PCR ou des antigéniques", a-t-il indiqué. "Aldi, Lidl, vendent aussi des autotests de confort en Allemagne. On en vend en Suisse, on en vend Belgique", a-t-il énuméré, "mais nous n'avons toujours pas le droit d'en vendre en France".



Selon lui ce n'est pas une question de prix, puisque la grande distribution s'est engagée à les vendre "à prix coûtant", mais "c'est une question de corporatisme". "La France est un pays corporatiste", où depuis "cinq siècles, les potards, les pharmaciens se collettent les épiciers qui n'ont pas le droit de vendre des produits qui sont exclusivement en pharmacie", a dénoncé Michel-Edouard Leclerc. "Là, on a la possibilité d'avoir des autotests qui sont deux fois moins chers que les moins chers des pharmacies, ils ne sont pas loin, ils sont en Allemagne, ils sont en Suisse, mais M. Véran ne répond pas", a-t-il affirmé, tout en appelant à "vivre notre époque et à être solidaire professionnellement".

"On voit bien qu'avec le dernier variant, ça castagne"

Une "querelle idiote", selon les termes du PDG du groupe Leclerc, avait déjà opposée pharmaciens et grande distribution autour de la question des masques. Aujourd'hui, le groupe Leclerc a acheté près de "900 millions de masques depuis mars 2020". "Les faits se sont imposés à nous et la distribution française a été agile", a-t-il estimé.

️ Michel-Edouard Leclerc annonce que "900 millions de masques" ont été vendus par l'enseigne "depuis mars 2020" pic.twitter.com/7rg37VY9sf — franceinfo (@franceinfo) December 23, 2021



"Objectivement, on a bien géré la première vague alors qu'on n'était pas préparé, et aujourd'hui, je pense que c'est assez bien maitrisé de chez Carrefour à Auchan, de chez Leclerc à Intermarché, à Biocoop et tous les autres. On a la maitrise de ces tempos", a ajouté Michel-Edouard Leclerc. Selon lui, l'arrivée du variant Omicron est en train de compliquer un peu les choses : "Il n'y a pas de cluster mais nous avons pas mal de cas contact, il y a une rotation du personnel plus forte, ce n'est pas alarmant, les magasins tournent mais on voit bien qu'avec le dernier variant, ça castagne".