Covid-19 : la ville de Lourdes distribue des autotests à ses habitants

La mairie met à disposition une boîte d'autotests par famille jeudi 23 et dimanche 24 décembre. L'opération pourra être renouvellée en vue du Nouvel An si les stocks le permettent.

La municipalité de Lourdes, dans les Hautes-Pyrénées, va mettre à la disposition de ses administrés des autotests, a appris mercredi 22 décembre France Bleu Béarn Bigorre. La mairie dispose de 4 000 kits, disponibles pour toute la population. L'objectif est de promouvoir le testage préventif avant les fêtes de fin d'année alors que le Conseil scientifique recommande notamment de "pratiquer un autotest le jour-même" pour les fêtes de Noël.

Une boîte par famille, comportant 25 tests, est disponible à l'accueil de la mairie les jeudi 23 et vendredi 24 décembre. En fonction des stocks, l'opération sera renouvelée avant le vendredi 31 décembre et le réveillon de la Saint-Sylvestre. "Nous n'avions pas anticipé la pénurie dans les pharmacies", assure Armelle Bertrand, la directrice générale adjointe des services de la Ville de Lourdes, jointe par France Bleu Béarn Bigorre. "Nous avons pensé que ce serait bien de mener cette opération sur les deux semaines de vacances pour pouvoir passer des fêtes de fin d'année plus tranquilles."

La ville de Lourdes n'est pas la première commune en France à distribuer des autotests à ses habitants. Lisieux, dans le Calvados, avait organisé, en mai dernier, une distribution d'autotests en lien avec l'Agence régionale de santé normande. En juillet, une autre municipalité normande, Jullouville, dans la Manche, avait distribué des autotests sur le marché de la commune.