"Jour du dépassement", arrivée de Geoffroy Lejeune à la tête du "JDD"... Le "8h30 franceinfo" de Julien Bayou

Le député EELV de Paris était l'invité du "8h30 franceinfo" mercredi 2 août 2023.

Julien Bayou, député Europe-Ecologie-Les Verts de Paris était l'invité du 8h30 franceinfo, mercredi 2 août. Jour du dépassement, grève au JDD, avenir de la Nupes... Il répond aux questions d'Agathe Mahuet et Julie Marie-Leconte.

"Jour du dépassement" : après les alertes, l'enjeu est de "passer aux solutions"

"Ce qui me navre, c’est que la population est prête, mais qu’on a un gouvernement à l’arrêt" sur le réchauffement climatique, déclare mercredi 2 août sur franceinfo Julien Bayou, alors que l’humanité aura consommé ce même jour l’ensemble des ressources que les écosystèmes sont capables de produire en une année. Le jour du dépassement est donc atteint. Face à cet indicateur, "on voit que le dérèglement climatique est engagé, affirme le député de Paris. L’enjeu n’est plus d’alerter, mais de passer aux solutions", insiste-t-il. Julien Bayou met en avant les mesures qui permettent de moins consommer comme "peindre les toits en blanc", notamment le toit des Ehpad.

Les scientifiques, notamment le Giec, ne cessent de dire qu'il y a urgence et "ce qui navre" Julien Bayou, "c’est que la population est prête, quand elle a vécu la canicule, les incendies, elle est prête. Maintenant, comment bascule-t-on sur les solutions ? On a un gouvernement à l’arrêt" sur ce sujet.

Grève au "JDD" : le combat "n’était pas perdu d’avance"

La rédaction du JDD a acté, mardi 1er août, l'échec de sa grève historique entamée le 22 juin contre l'arrivée de Geoffroy Lejeune, journaliste marqué à l'extrême droite, à la tête de l'hebdomadaire. Pour Julien Bayou, "La question se pose de "continuer" à participer à des interviews" pour le JDD.

Ce combat "n’était pas perdu d’avance et je ne m’attendais pas à une telle mobilisation", reconnaît le député de Paris. La mobilisation des journalistes du JDD "a servi de sursaut. Peut-être qu’ils ont perdu face à l’extrême droite et Geoffroy Lejeune, sur ce coup-ci, mais j’espère que cela va servir de réveil." Julien Bayou porte une proposition de loi, avec Sophie Taillé-Polian (députée Nupes du Val-de-Marne) "pour garantir un droit de veto des journalistes, de l'équipe de la rédaction, vis-à-vis d’un nouveau directeur de la rédaction." Pour le moment, cette proposition de loi n'a été signée que par une trentaine de députés de la majorité. Et "le silence du gouvernement est inquiétant", estime-t-il.

Nupes : amener le mouvement "vers une position de victoire en 2027"

Interrogé sur l'avenir de cette union, alors que chaque parti organise ses universités d'été indépendemment des autres, Julien Bayou affirme qu'"après les immenses mobilisations sur les retraites", la Nupes "a des points d'appui pour construire quelque chose de beaucoup plus fort".

Néanmoins, pour les élections européennes à venir, "on partira séparés", confirme le député de Paris. Europe-Ecologie-Les Verts a déjà désigné sa cheffe de file, l'eurodéputée Marie Toussaint.

