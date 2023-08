L’humanité a consommé l’ensemble des ressources que les écosystèmes sont capables de produire en une année. "L’enjeu n’est plus d’alerter, mais de passer aux solutions", insiste le député EELV.

"Ce qui me navre, c’est que la population est prête, mais qu’on a un gouvernement à l’arrêt" sur le réchauffement climatique, a déclaré mercredi 2 août sur franceinfo Julien Bayou, député EELV de Paris, alors que l’humanité aura consommé mercredi l’ensemble des ressources que les écosystèmes sont capables de produire en une année. Le jour du dépassement est donc atteint.

>> Climat : on vous explique pourquoi le jour du dépassement tombe cette année cinq jours plus tard qu'en 2022

"Il y a cinq ans, on était à peu près au même niveau au 1er août", a déploré Julien Bayou, alors qu'une nouvelle méthode de calcul permet de gagner plusieurs jours par rapport à l'an dernier sur cet indicateur qui mesure la dette écologique contractée chaque année par l'humanité. "Cet indicateur pédagogique permet d’indiquer qu’il faudrait plusieurs planètes, que nous n’avons pas, si on ne change pas de mode de vie. On voit que le dérèglement climatique est engagé. L’enjeu n’est plus d’alerter, mais de passer aux solutions", insiste le député EELV.

Des solutions simples

Julien Bayou met en avant les mesures qui permettent de moins consommer comme "peindre les toits en blanc", notamment le toit des Ehpad. Et il assure que les résultats sont "très impressionnants". Cela a été fait dans une école du 10e arrondissement et la température a baissé de "5 degrés au plus chaud. Il faut pouvoir massifier ce genre de solutions qui coûtent très peu et qui sont économes en énergie. On a autant de morts liés à la chaleur que liés à la route." Julien Bayou propose aussi de débitumer, de planter des arbres pour créer des îlots de fraîcheur.

Les scientifiques, notamment le Giec, ne cesse de dire qu'il y a urgence et "ce qui navre" Julien Bayou, "c’est que la population est prête, quand elle a vécu la canicule, les incendies, elle est prête. Maintenant, comment on bascule sur les solutions ? On a un gouvernement à l’arrêt" sur ce sujet.