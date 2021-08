Extension du pass sanitaire, Emmanuel Macron sur les réseaux sociaux... Le "8h30 franceinfo" de Philippe Juvin

Philippe Juvin, le chef des urgences à l'Hôpital européen Georges-Pompidou à Paris, maire Les Républicains (LR) de La Garennes-Colombes et candidat à la présidentielle était l'invité du "8h30 franceinfo", mercredi 4 août 2021. (FRANCEINFO / RADIOFRANCE)

Philippe Juvin, chef des urgences à l'Hôpital européen Georges-Pompidou à Paris, maire Les Républicains (LR) de La Garennes-Colombes et candidat à la présidentielle était l'invité du "8h30 franceinfo", mercredi 4 août 2021. Extension du pass sanitaire, Macron sur les réseaux sociaux... Il répondait aux questions de Céline Asselot et Yannick Falt.

Pass sanitaire : "À l'entrée de l'hôpital, c'est une usine à gaz"

"Le pass sanitaire à l'entrée de l'hôpital, c'est une usine à gaz", a déclaré Philippe Juvin. Si le Conseil constitutionnel donne son feu vert jeudi, le pass sanitaire sera demandé à partir du 9 août à l'entrée des cafés-restaurants, foires et salons et établissements médicaux. "Dans un hôpital, il n'y a pas une entrée, mais il y en a plein. Il y a des tas de gens qui viennent : des policiers, des pompiers, des ambulanciers, des réparateurs d'ascenseur, des gens pour venir nettoyer, des cuisiniers ou des touristes" a détaillé Philippe Juvin, en prenant l’exemple de son hôpital, situé "à côté de la Tour Eiffel" et où "il y a quelques touristes".

"Quand ils arrivent, comment on fait ? Ils n'ont pas de pass sanitaire, ils ont été vaccinés avec le vaccin chinois", a indiqué l'urgentiste. "Le touriste lui-même est accompagné d'un accompagnant. On demande le pass sanitaire de l'accompagnant ? On lui dit de ne pas entrer s'il n'est pas vacciné ? On voit qu'il y a une vraie machine à gaz et je suis, comme beaucoup de mes collègues, perplexe sur l'application de ces règles", a-t-il poursuivi.

Juvin "sceptique" sur la sincérité de Macron sur les réseaux sociaux

"Je suis un peu sceptique sur la mise en scène et sur le niveau de sincérité" d'Emmanuel Macron, a déclaré Philippe Juvin, interrogé sur les dernières interventions du président de la République sur les réseaux sociaux, notamment TikTok.

"Quel est le véritable Emmanuel Macron ? Est-ce que c'est celui des YouTubeurs et de TikTok ? Ou est-ce que c'est celui qui grondait, voire humiliait un collégien au Mont-Valérien en 2018 en lui disant 'surtout tu ne m'appelles pas Manu' ? Il y a ce double visage qui me pose problème", a expliqué celui qui est candidat LR à la primaire de la droite en vue de la présidentielle de 2022.

