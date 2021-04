Élargissement de la vaccination, utilisation des doses, variant indien... Le "8h30 franceinfo" d'Olivier Véran

Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé était l'invité du "8h30 franceinfo", vendredi 30 avril 2021. (FRANCEINFO / RADIOFRANCE)

Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé était l'invité du "8h30 franceinfo", vendredi 30 avril 2021. Élargissement de la vaccination, variant indien, vaccin AstraZeneca... Il répond aux questions de Marc Fauvelle et Jean-Jérôme Bertolus.

La vaccination "élargie dès demain" à tous les adultes "souffrant de maladie chronique"

La vaccination contre le Covid-19 sera élargie dès le samedi 1er mai aux personnes majeures souffrant de maladie chronique, "soit plus de 4 millions de Français", annonce Olivier Véran. Emmanuel Macron avait déjà annoncé jeudi 29 avril que la vaccination serait désormais ouverte à tous les adultes atteints d'obésité.

"Nous ouvrons évidemment aux gens qui présentent des comorbidités, de l'hypertension, du diabète, de l'insuffisance cardiaque ou rénale ou des cancers c'est à partir de demain, nous élargissons donc à plus de 4 millions de Français fragiles", précise le ministre de la Santé", a précisé le ministre des Solidarités et de la Santé.



"Nous avons battu notre record de vaccinations en 24h"

"Hier, nous avons battu le record, nous avons fait près de 550 000 injections en 24 heures. C'est notre record quotidien. Aujourd'hui, on va encore faire un très gros chiffre de vaccinations", annonce Olivier Véran.

Le ministre des Solidarités et de la Santé se défend également sur de potentiels doses de vaccins jetées. "Très peu de doses de vaccin ont fini à la poubelle. Aujourd'hui, si je prends l'exemple du Pfizer, nous sommes à 93% d'utilisation des doses, pour l'AstraZeneca, nous sommes à plus de 75% d'utilisation des doses, et le Moderna, nous sommes entre 75 et 80%. Mais nous allons continuer de maximiser l'utilisation de ces vaccins", précise-t-il.



Variant indien : "Nous ne connaissons pas encore l'efficacité des vaccins"

Après l'apparition de plusieurs cas de variant indien en France, Olivier Véran indique ne pas connaître encore "l'efficacité des vaccins sur ce variant". "Je ne néglige pas la dangeroristé potentielle de ce variant indien, c'est la raison pour laquelle nous le calfeutrons et le traquons. Mais nous ne savons pas encore l'efficacité des vaccins sur ce variant, c'est au niveau mondial que le choses se passent", ajoute le ministre des Solidarités et de la Santé.

Retrouvez l'intégralité du "8h30 franceinfo" du vendredi 30 avril 2021 :