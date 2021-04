Olivier Véran annonce, vendredi 30 avril matin sur franceinfo, qu'un nouveau record de vaccinations contre le Covid-19 a eu lieu : "Hier, nous avons battu le record, nous avons fait près de 550 000 injections en 24 heures. C'est notre record quotidien. Aujourd'hui, on va encore faire un très gros chiffre de vaccinations".

Le ministre de la Santé se défend également sur de potentiels doses de vaccins jetées : "Si votre question est de savoir si des centres sont obligés de balancer des vaccins à la fin de la journée parce qu'il n'y a personne, la réponse est non, les centres savent très bien comment fonctionner."

75% des doses AstraZeneca utilisées

"Très peu de doses de vaccin ont fini à la poubelle. Aujourd'hui, si je prends l'exemple du Pfizer, nous sommes à 93% d'utilisation des doses, pour l'AstraZeneca, nous sommes à plus de 75% d'utilisation des doses, et le Moderna, nous sommes entre 75 et 80%. Mais nous allons continuer de maximiser l'utilisation de ces vaccins", précise Olivier Véran.

Concernant les créneaux de vaccination "qui ne trouvent pas preneurs", le ministre explique : "Vous avez entre 10 et 15 000 rendez-vous qui sont donnés à la journée même. A 50 jours, il y a 200 000 créneaux qui sont ouverts, d'ailleurs beaucoup se remplissent, hier on a augmenté le nombre de prises de rendez-vous de 84% sur Doctolib par rapport à ce qu'on connaissait."