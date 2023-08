Dissolution de Civitas, inflation, JDD, immigration... Le "8h30 franceinfo" d'Edwige Diaz

La vice-présidente du RN et députée de Gironde était l'invitée du "8h30 franceinfo", mardi 8 août 2023.

Edwige Diaz, vice-présidente du RN et députée de Gironde, était l'invitée du "8h30 franceinfo", mardi 8 août 2023. La dissolution demandée de Civitas, l'inflation, l'interview d'une membre de l'exécutif dans le JDD, l'immigration et "l'iniative politique d'ampleur" voulue par Emmanuel Macron... Elle répond aux questions d'Agathe Mahuet et Benjamin Sportouch.

Civitas : "Dès lors que quelqu’un tient des propos qui relèvent du racisme ou de l’antisémitisme, cette association n’a pas sa place dans notre République"

"Au Rassemblement national, nous sommes très clairs. Dès lors que quelqu’un tient des propos qui relèvent du racisme ou de l’antisémitisme, cette association n’a pas sa place dans notre République", déclare Edwige Diaz, vice-présidente du RN sur franceinfo. Gérald Darmanin a annoncé lundi avoir engagé le processus de "dissolution de Civitas, en condamnant "l'antisémitisme" des propos tenus par un invité lors de l'université d'été du mouvement catholique intégriste en juillet en Mayenne. Pour autant, la députée RN de Gironde demande à Gérald Darmanin à " faire preuve d'équilibre, de justesse, qu'il s'attaque à tous ceux qui veulent s'en prendre à notre démocratie et à notre République, qu'ils viennent d'extrême droite ou d'extrême gauche" et de "ne pas céder pas aux pressions de l'extrême gauche".

Autre groupuscule, dont Gérald Darmanin a demandé la dissolution, les Soulèvements de la Terre. Le Conseil d'État examine ce mardi un recours déposé par ce collectif écologiste contre le décret de sa dissolution. "Je ne voudrais pas que la justice soit instrumentalisée par des partis politiques d’extrême gauche qui viennent galvaniser ces groupuscules qui sont particulièrement radicalisés, particulièrement violents. Je me réjouis que M. Darmanin ait prononcé la dissolution de ce groupuscule."

Les prix en hausse à la pompe : “Le gouvernement reste impassible”

Face à la montée des prix des carburants en ce mois d'août, la vice-présidente du RN “propose qu’on baisse la TVA sur le carburant de 20% à 5,5%. Le gouvernement s’y refuse.” “C’est un coup de couteau dans le dos que se prennent les Français”, fustige Edwige Diaz. "C'est une mauvaise surprise en plein cœur de l'été pour les Français qui peuvent partir en vacances et qui voient une baisse de leur pouvoir d'achat", souligne-t-elle. "Le gouvernement fait payer aux Français la facture de ses renoncements et de ses mensonges", appuie la vice-présidente du RN.

JDD : "Les membres du gouvernement devraient pouvoir s’exprimer dans toute la presse"

Matignon a recadré Sabrina Agresti-Roubache après son interview au JDD , “je pensais naïvement qu’en France, on était attachés à la liberté de la presse”, réagit Edwige Diaz. "Les membres du gouvernement devraient avoir la possibilité de s’exprimer dans toute la presse. Je trouve que plusieurs ministres se sont illustrés par leur sectarisme dans l’affaire du JDD", indique la vice-présidente du RN. “J’étais surprise de cette grève. Je suis contente que le JDD ait pu être publié", ajoute l'élue RN car "nous défendons la liberté de travail de M. Lejeune et la liberté de parution du JDD". "J’appelle le gouvernement à faire preuve d’ouverture d’esprit et à respecter des principes essentiels de notre démocratie, liberté de la presse et d’expression", conclut la députée.

Retrouvez l'intégralité du "8h30 franceinfo" du mardi 8 août 2023 :