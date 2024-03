Des échanges entre officiers allemands "interceptés" : "C'est inquiétant mais ce n'est pas surprenant", estime l'ex-ambassadeur de France en Russie

Jérôme Chapuis, Salhia Brakhlia, Jean-Rémi Baudot et Agathe Lambret

Jean-Maurice Ripert, ambassadeur de France et ancien ambassadeur en Russie et en Chine était l'invité du "8h30 franceinfo", dimanche 3 mars 2024. Soupçons d'espionnage en Allemagne, puissance de Vladimir Poutine, situation à Gaza... Il répondait aux questions d'Agathe Lambret et Jean-Rémi Baudot.

Échanges allemands interceptés : un indicateur de "la gravité de la situation"

"C'est inquiétant mais ce n'est pas surprenant", estime Jean-Maurice Ripert, à propos de la diffusion depuis la Russie d'échanges confidentiels entre plusieurs officiers allemands sur des livraisons d'armes à l'Ukraine."C'est la surprise générale qui me surprend", poursuit l'ambassadeur, plutôt étonné que "l'armée allemande et les services de renseignements allemands se soient fait prendre au piège".

Pour le diplomate, cela montre une fois de plus "la gravité de la situation et le fait qu'il est temps de prendre conscience que les démocraties européennes ont affaire à un pouvoir qui ne recule devant rien".

"La Russie d'aujourd'hui, c'est une dictature"

Interrogé sur les milliers de Russes qui ont rendu hommage à l'opposant Alexeï Navalany, malgré la menace d'une répression policière, Jean-Maurice Ripert estime que "16 000 personnes dans la rue pour braver, c'est colossal" même dans un grand pays comme la Russie. "La Russie d'aujourd'hui c'est une dictature", ajoute le diplomate, selon qui, malgré tout, "la contestation [en Russie] n'a jamais cessé".

"Aujourd'hui Poutine interdit qu'on commémore les victimes du goulag. Les masques tombent. Vladimir Poutine, c'est Staline." Jean-Maurice Ripert à franceinfo

Situation à Gaza : "la trêve ne suffit pas"

Jean-Maurice Ripert plaide pour que la Cour pénale internationale (CPI) "ouvre d'urgence une enquête contre tous les responsables de ces massacres qu'ils soient Israéliens ou Palestiniens, qu'ils soient civils ou militaires", alors que les bombardements israéliens se poursuivent dans la bande de Gaza, menacée de famine selon l'ONU.

Une "trêve" entre Israël et le Hamas pendant le ramadan "ne suffit pas", estime le diplomate, alors que les négociations reprennent ce dimanche au Caire. "Il faut un cessez-le-feu immédiat, la libération immédiate des otages, des échanges de prisonniers" et une enquête de la CPI, développe-t-il. Autre proposition du diplomate : "Que les Nations unies exercent pendant cinq ans un mandat civil et militaire à Gaza", quitte à "obliger les Etats-Unis à accepter".







