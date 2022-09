Crise énergétique, nucléaire... Le "8h30 franceinfo" d'Emmanuelle Wargon

Marc Fauvelle, Salhia Brakhlia, Lorrain Sénéchal et Neïla Latrous

Emmanuelle Wargon, présidente de la Commission de régulation de l’énergie (CRE), ancienne ministre du Logement, était l'invitée du 8h30 franceinfo, lundi 19 septembre 2022. Crise énergétique, nucléaire... Elle répond aux questions de Salhia Brakhlia et Marc Fauvelle.

Energie : des "coupures d'électricité ciblées" en cas d'hiver froid

"S'il fait vraiment froid cet hiver et qu'EDF a du retard dans la réouverture des réacteurs nucléaires, on rentrera dans des mesures exceptionnelles", a déclaré Emmanuelle Wargon, à propos de la tension sur l'électricité et le gaz à l'approche de l'hiver en France.

"Il n'y aura jamais de coupure de gaz chez les particuliers", a assuré Emmanuelle Wargon. "En ce qui concerne l'électricité, on pourra arriver dans les cas les plus difficiles à des coupures ciblées, pendant quelques heures, localisées à une échelle relativement petite, une commune ou un quartier, et en ayant prévenu avant."

Fermeture de Fessenheim : "On n'aurait pas pris la même décision" avec la crise actuelle

"Dans la crise dans laquelle on est, on n'aurait pas pris la même décision", a reconnu la présidente de la Commission de régulation de l'énergie, à propos de la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim en 2020.

L'ancienne secrétaire d'Etat auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire a admis avoir "évolué" sur la question du nucléaire "car on s'est rendu compte qu'on allait avoir besoin de plus d'électricité".

