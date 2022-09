Fermeture de Fessenheim : "Dans la crise dans laquelle on est, on n'aurait pas pris la même décision", reconnaît Emmanuelle Wargon

"Dans la crise dans laquelle on est, on n'aurait pas pris la même décision", a reconnu lundi 19 septembre sur franceinfo Emmanulle Wargon, présidente de la Commission de régulation de l'énergie (CRE), à propos de la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim en 2020.

L'ancienne secrétaire d'Etat auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire a admis avoir "évolué" sur la question du nucléaire "car on s'est rendu compte qu'on allait avoir besoin de plus d'électricité".

La fermeture de douze réacteurs d'ici 2035 remise en question

"Mais plus d'électricité, cela veut dire à la fois plus de nucléaire et plus de renouvelables. À un moment, on pensait qu'on pourrait progressivement remplacer le nucléaire par le renouvelable. En fait, on a besoin des deux", explique-t-elle. "Donc oui, malgré des questions qui continuent à se poser sur le nucléaire, la question des déchets, la question du cycle, l'eau... Le nucléaire est indispensable et maintenant, j'en suis vraiment convaincu", concède Emmanuelle Wargon.

La présidente de la CRE souhaite que la loi prévoyant la fermeture de douze réacteurs d'ici 2035 soit changée. "Le Parlement sera saisi d'un nouveau texte en 2023. Les réacteurs qui sont en service aujourd'hui, certains pourront aller à 40, 50 ou 60 ans. Il y aura une question de faisabilité technique pour savoir si on peut ou non les prolonger".

Enfin, la présidente de la Commission de régulation de l'énergie estime que le prix de vente de l'électricité nucléaire d'EDF aux autres fournisseurs doit être revu. Celui-ci est "trop bas, il faut le remonter", assure-t-elle. "Il faut redistribuer l'écart entre le prix de production et le prix de marché". Selon l'ancienne ministre, "l'électricité nucléaire est un bien commun, elle bénéficie aux industriels, à tous les consommateurs, quel que soit le fournisseur".