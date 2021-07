Covid-19 : "On dit bienvenue aux Américains, welcome back, mais la réciproque n'est pas vraie", regrette Jean-Baptiste Lemoyne

Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d’État chargé du Tourisme était l'invité du "8h30 franceinfo", mercredi 7 juillet 2021. (FRANCEINFO / RADIOFRANCE)

Alors que la saison estivale débute, "les clignotants sont plutôt au vert, on a une clientèle internationale qui revient", affirme Jean-Baptiste Lemoyne, invité du "8h30 franceinfo", mercredi 7 juillet 2021. "On a plus de Belges, plus de Suisses qu’auparavant", indique le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargé du Tourisme, des Français de l'étranger et de la Francophonie. Quant aux "clientèles asiatiques, il faudra attendre 2022".

Mais Jean-Baptiste Lemoyne déplore le traitement réservé par les États-Unis aux touristes français. "On dit bienvenue aux Américains, 'welcome back', mais la réciproque n’est pas encore vraie. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, sera aux États-Unis la semaine prochaine, il continuera d'inciter les autorités américaines à évoluer" sur la question de la réciprocité. "La situation [sanitaire en France] s'est largement améliorée et peut permettre la reprise des déplacement de la France vers les États-Unis", défend-il.

À partir de ce mercredi 7 juillet 2021, les tests deviennent payants pour les touristes étrangers. Là aussi, "une mesure de réciprocité" pour Jean-Baptiste Lemoyne. "J'ai pu voir que les tests chez nos voisins sont à 100, 110, voire 130 euros, on reste concurrentiels de ce point de vue-là", ajoute-t-il. "Avant, c'était : venez chez nous, c'est gratuit. Maintenant, c'est : venez chez nous, c'est moins cher", plaisante-t-il. Au total, les mesures de soutien au secteur du tourisme se sont élevés à 30 milliards d'euros selon lui.

