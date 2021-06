Covid-19 : les tests payants dès le 7 juillet pour les touristes étrangers, annonce Gabriel Attal

Les tests de détection du Covid-19 deviendront "payants dès le 7 juillet pour les touristes étrangers" venant en France, a affirmé le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal aux Echos mis en ligne mercredi 30 juin. Plus largement, la question du déremboursement des tests PCR dits "de confort" "va évidemment se poser pour la rentrée" pour les personnes habitants en France, a-t-il ajouté.

Les tests seront facturés touristes étrangers "à hauteur de 49 euros pour les PCR et 29 euros pour les antigéniques", a-t-il détaillé, ajoutant que "c'est une question de réciprocité sachant que ces tests sont payants dans la plupart des pays pour les Français qui voyagent".

Gabriel Attal est également revenu sur le sujet de la vaccination des soignants. "Nous avons fait jusqu'à maintenant le choix de la conviction plutôt que de la cœrcition, mais cela pourrait évoluer, a-t-il confié. On ne peut accepter aucune prise de risque pour les résidents des Ehpad liée à des soignants non vaccinés." Jean Castex a annoncé mercredi qu'il allait lancer "dans les jours qui viennent" une consultation avec les associations d'élus locaux et les présidents de groupes parlementaires autour de la vaccination obligatoire des soignants.