Covid-19, fêtes de fin d'année, vaccination, régionales en Île-de-France...Le "8.30 franceinfo" d'Audrey Pulvar

Audrey Pulvar invitée du "8.30 franceinfo", dimanche 20 décembre 2020. (FRANCEINFO / RADIOFRANCE)

Covid-19, fêtes de fin d'année, vaccination, régionales en Île-de-France... Audrey Pulvar, adjointe à la maire de Paris en charge de l'alimentation durable, de l'agriculture, et des circuits courts, répondait aux questions de Myriam Encaoua et de Matteu Maestracci sur franceinfo, dimanche 20 décembre 2020.

Fêter Noël en famille ? "Il est de bon ton de faire confiance aux Français"

Une grande partie de l’Europe se reconfine. L'Italie dès lundi 21 décembre et jusqu’au 6 janvier, le Pays de Galles, Londres et le Sud-Est de l’Angleterre ce dimanche matin, l’Autriche aussi. Quant aux Français, ils pourront se rassembler en famille les 24 et 31 décembre pour célébrer les fêtes de fin d'année en respectant certaines recommandations. Le gouvernement français a-t-il raison de desserrer l'étau maintenant ? "Il n'y a pas de bonne stratégie", répond Audrey Pulvar, adjointe à la maire de Paris. "Il est de bon ton de faire confiance aux Français", a-t-elle ajouté. "Il faut bien trouver un équilibre entre un minimum de relations sociales et des précautions", a-t-elle déclaré, appelant les Français à la plus grande vigilance.

Régionales : Audrey Pulvar promet un programme "estampillé de gauche", "humaniste, écologique"

Audrey Pulvar, adjointe à la Mairie de Paris et initiatrice du mouvement de gauche "Ile-de-France en commun" s'est dite sur franceinfo "pas encore officiellement candidate" aux élections régionales de 2021 mais elle a promis un programme "estampillé, identifié et revendiqué comme un programme de gauche", "humaniste, écologique", et "attaché aux valeurs de la République".



A la tête du mouvement "Ile-de-France en commun", qui rassemble plusieurs partis de gauche, Audrey Pulvar dit avoir accepté de "porter ce rassemblement" à condition "que nous réfléchissons ensemble à un programme" qui soit "une grande alternative de gauche humaniste et écologiste à la politique de Valérie Pécresse".



Audrey Pulvar assure que "des jeunes sont venus me voir pour me dire qu'ils souhaiteraient que je les représente aux élections régionales. J'étais très touchée", relate l'adjointe à la Maire de Paris en charge de l’Agriculture, de l’Alimentation durable et des Circuits courts, qui dit n'avoir "pas prévu cela".

La gratuité des transports en Ile-de-France ?

Une des premières mesures de ce programme sera "la fixation d'un cap de gratuité des transports en commun" pour "tous les transports collectifs relevant de la région et pour tout le monde", explique Audrey Pulvar. Elle précise que le coût de la mesure est estimé "à 2,5 milliards d'euros". "Nous sommes en train de réfléchir à la façon de financer cette mesure et on pense pour le moment à une taxe sur les transports de marchandises les plus polluants, une taxe sur l'e-commerce, une taxe sur les grandes fortunes immobilières de la région Ile de France."



Audrey Pulvar considère que le coût de la gratuité des transports en Ile-de-France est dix fois moindre que le coût additionné sur le long terme de "l'accidentologie", de "la pollution de l'air", des "encombrements", des "retards de livraison" et des "effets de la voiture individuelle sur la biodiversité".



Liste EELV aux régionales

Interrogée sur la candidature de Julien Bayou à la tête d'une liste EELV aux régionales, Audrey Pulvar ne se dit "pas choquée par le fait que les écologistes mènent une liste autonome et qu'à côté, il y ait d'autres listes de gauche" et reconnaît des "divergences" sur les questions républicaines. "Nous aurons sans doute des discussions sur ce sujet et je ne doute pas que nous trouverons un chemin", prévoit Audrey Pulvar qui se dit "attachée aux valeurs de la République" : "Je suis attachée à la laïcité qui, à mon sens, n'est pas négociable et ne s'accommode pas", déclare-t-elle.