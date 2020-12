Coronavirus : l'Italie reconfine pour Noël et le Nouvel An

La frénésie avant le confinement : samedi 19 décembre, les Italiens ont pris les commerces, qui fermeront leurs portes lundi 21 décembre, date du reconfinement instauré par le président du Conseil italien, Giuseppe Conte. Ce dernier s'est justifié, dans la nuit du 18 au 19 décembre : "Nous devons intervenir. Ce n'est pas une décision facile. C'est même un choix douloureux. Mais il faut renforcer les mesures restrictives car elles sont nécessaires."

Le Vatican aussi sera confiné

L'Italie se reconfine jusqu'au 6 janvier prochain. Deux périodes "rouges" encadrent notamment les réveillons de Noël et du Nouvel An. Les déplacements seront interdits et les contrôles de police vont être renforcés. Mais la plupart des Italiens jugent indispensables ce reconfinement, face à un virus galopant. Les touristes ne seront également pas les bienvenus et subiront un isolement de 14 jours, même s'ils présentent un test négatif. Même le Vatican doit se plier au confinement : le Pape effectuera sa messe de minuit à 19 h 30 et devant un public restreint.