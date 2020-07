Convention pour le climat, polémique autour de Christophe Girard, PMA... Le "8h30 franceinfo" de Julien Bayou

Julien Bayou, secrétaire national d'EELV. (FRANCEINFO / RADIOFRANCE)

Julien Bayou, secrétaire national du parti Europe Ecologie-Les Verts, était l'invité du "8h30 franceinfo", lundi 27 juillet. Paris, convention citoyenne pour le climat, PMA... Il répondait aux questions de Jean-Jérôme Bertolus et Nicolas Teillard.

Climat : "on attend des actes"

"Ce mandat est gâché pour le climat, pour l'instant", a déploré Julien Bayou, secrétaire national d'Europe Ecologie-Les Verts. Il considère que le cinquième Conseil de défense écologique qui s'ouvre lundi 27 juillet sert "à faire un peu de tralala" et que "c'est un gadget" parce que "ça se décide au Conseil des ministres", souligne Julien Bayou, qui estime que des "demi-mesures" ont été prises lors des précédents rendez-vous. Au gouvernement, il dit : "Appliquez la Convention citoyenne pour le climat et dépêchez-vous parce qu'il reste moins de 600 jours, ce gouvernement est quasi fini". "On attend des actes", a-t-il poursuivi considérant que le Premier ministre Jean Castex "amuse la galerie et se fait du greenwashing à bon compte".

Affaire Girard : "Le monde a changé"

"Le monde a changé depuis #Metoo et Black Lives Matter", a commenté Julien Bayou après la démission de Christophe Girard, l'adjoint à la culture de la maire de Paris pointé du doigt pour ses liens avec l'écrivain Gabriel Matzneff, visé pour une enquête pour "viols sur mineurs". "C'était une faute, une erreur, de nommer à nouveau Christophe Girard, adjoint à la Culture à Paris", a estimé le leader des écologistes. "La société, aujourd'hui, ne peut plus tolérer cette complaisance à l'égard de la pédocriminalité", a argumenté Julien Bayou.

"On ne met plus en avant, on ne valide plus des personnages qui peuvent avoir couvert ou toléré" ces faits, a estimé le secrétaire national d'Europe Ecologie-Les Verts qui affirme par ailleurs son soutien à Alice Coffin. L'élue écologiste qui a participé à la manifestation devant l'Hôtel de Ville, lors de laquelle une banderole "Bienvenue à Pedoland" a été brandie "subit un harcèlement, des insultes, des menaces de viol et des menaces de mort, au point qu'elle a dû accepter une protection policière", a-t-il dénoncé.

PMA pour toutes ? "Oui bien sûr !"

Julien Bayou a salué le retour à l'Assemblée nationale du projet de loi de bioéthique prévoyant notamment de donner accès à la PMA à toutes les femmes. "C'est tardif", a-t-il rappelé mais "enfin !", s'est-il réjoui. "Il s'agit d'une question non pas éthique, mais politique" a-t-il jugé. "Est-ce que les femmes en couple peuvent avoir les mêmes droits qu'un couple hétéro ? Nous, nous répondons 'oui, bien sûr'", a développé Julien Bayou.

