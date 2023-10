Conflit Israël-Gaza, Aide médicale d'État, glyphosate... Le "8h30 franceinfo" d'Olivier Véran

Le porte-parole du gouvernement était l'invité du "8h30 franceinfo", mardi 10 octobre 2023.

Temps de lecture : 25 min

Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, était l'invité du "8h30 franceinfo", mardi 10 octobre 2023. Conflit Israël-Gaza, Aide médicale d'État, glyphosate... Il répondait aux questions de Jérôme Chapuis et Salhia Brakhlia.

"Israël a vécu son 11 septembre"

"Israël est un ami, un pays que nous soutenons", réagit Olivier Véran. "Israël a vécu son 11 septembre", ajoute-t-il. "Il ne me revient pas de commenter ce matin la manière dont Israël décidera d'engager une riposte", alors que le pays a mis en place un siège complet de la bande de Gaza. "Les Palestiniens sont aussi les victimes de ce Hamas". "On ne fait pas de la diplomatie avec des terroristes, on combat le terrorisme et on fait de la diplomatie avec les États", affirme Olivier Véran. "Je suis gêné qu'on puisse faire de gens qui sont radicalisés, qui sont des assassins, des terroristes, des gens qui agiraient au nom de leur population", déclare le porte-parole du gouvernement.

Conflit Israël-Gaza : "Jean-Luc Mélenchon est tout en haine"

"Jean-Luc Mélenchon est tout en haine", estime Olivier Véran, après la prise de position de Jean-Luc Mélenchon sur l'attaque du Hamas contre Israël puis ses reproches au Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif) formulées lundi. Pour Olivier Véran, le leader de La France insoumise est "à contre-courant" avec ces "propos virulents". "C'est quelqu'un qui a de toute façon décidé de basculer dans quelque chose qui n'est pas la gauche de gouvernement et qui a décidé qu'il était bon de légitimer le recours à la violence, a minima de l'excuser", déplore le porte-parole du gouvernement

Aide médicale d'État : "J'ai un vrai désaccord avec Gérald Darmanin"

"J'ai un vrai désaccord avec Gérald Darmanin" sur le sujet de l'Aide médicale d'État (AME), confie le porte-parole du gouvernement et ancien médecin Olivier Véran. "Je l'assume de la même manière qu'il l'assume", insiste le ministre. Dimanche, dans Le Parisien-Aujourd'hui en France, le ministre de l'Intérieur s'est dit "favorable", mais "à titre personnel", à la proposition des Républicains (LR) de supprimer l'AME pour "la transformer en AMU, aide médicale d'urgence". La question de l'AME figure dans le texte sur l'immigration, étudié au Sénat à partir de novembre.

Glyphosate : "On est en traine de développer une solution scientifique rationnelle"

"Notre volonté est de supprimer totalement et de manière générale les pesticides dont on suspecte un rôle négatif sur la santé", affirme Olivier Véran. "La France a exprimé son désaccord avec l'extension pendant dix ans de son autorisation à condition qu'il y ait des alternatives", precéise-t-il, alors que la Commission européenne a proposé en septembre de renouveler pour dix ans l'autorisation du glyphosate dans l'UE. Les États membres de l'Union européenne se prononceront le 13 octobre sur la proposition de la Commission de reconduire pour dix ans dans l'UE l'autorisation de cet herbicide soupçonné d'être cancérogène, mais pour lequel le régulateur européen n'a identifié aucun niveau de risque justifiant l'interdiction.

Retrouvez l'intégralité du "8h30 franceinfo" du mardi 10 octobre 2023 :