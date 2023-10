Suppression de l'Aide médicale d'Etat : "J'ai un vrai désaccord avec Gérald Darmanin sur ce sujet", confie Olivier Véran

Olivier Véran, porte-parole du gouvernement et ancien médecin était l'invité du "8h30 franceinfo" ce mardi.

"J'ai un vrai désaccord avec Gérald Darmanin" sur le sujet de l'Aide médicale d'Etat (AME), confie mardi 10 octobre sur franceinfo le porte-parole du gouvernement et ancien médecin Olivier Véran. "Je l'assume de la même manière qu'il l'assume", insiste-t-il.

Dimanche 8 octobre, dans Le Parisien-Aujourd'hui en France, le ministre de l'Intérieur s'est dit "favorable", mais "à titre personnel", à la proposition des Républicains (LR) de supprimer l'AME pour "la transformer en AMU, aide médicale d'urgence". La question de l'AME figure dans le texte sur l'immigration, étudié au Sénat à partir de novembre.

"Je trouve que le système actuel est équilibré"

"Il n'y a pas de débat au sein du gouvernement", tient à préciser Olivier Véran qui dit parler "à titre personnel". La Première ministre a de son côté annoncé une mission d'évaluation sur l'AME.

"Elle a été réformée, il y a deux ans et moi, je trouve que le système actuel est équilibré", justifie le porte-parole du gouvernement. "J'ai été médecin, les personnes sans titre de séjour, on les soigne". "Si on dit aux gens qu'ils ne sont pas remboursés quand ce n'est pas urgent, je crains énormément qu'ils ne viennent plus consulter", s'inquiète le ministre.

Le porte-parole du gouvernement répète son "soutien" à l'AME qui ne "constitue pas un appel d'air pour les étrangers en situation irrégulière".

"Beaucoup de missions d'évaluation ont montré l'intérêt de l'AME, insiste-t-il. Elle n'est pas en cause dans l'immigration illégale et c'est un moyen de payer des médecins et des hôpitaux".