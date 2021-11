Cinquième vague, 3e dose et situation de l'hôpital... Le 8h30 franceinfo de Rémi Salomon

Le président de la commission médicale d'établissement de l'AP-HP était l'invité du "8h30 franceinfo" vendredi 12 novembre 2021. Cinquième vague, 3e dose et situation de l'hôpital, il répondait aux questions de Lorrain Sénéchal et Salhia Brakhlia.

Début de la 5e vague

Alors que les chiffres du nombre de cas de Covid-19 recommencent à augmenter, la question est de savoir quel sera l'impact de cette 5e vague, la première depuis la nette accélération de la vaccination en France. Pour Rémi Salomon : "Tout va dépendre du maintien des gestes barrières, la capacité aussi à revacciner ceux qui sont à plus de 6 mois (…) C'est à ce prix-là qu'on pourra éviter une remontée trop importante du nombre de cas." Il existe cependant un espoir pour ceux qui risquent une forme grave, deux traitements contre le virus ont été approuvés par le régulateur européen : "Ils sont un progrès pour les gens qui ont un système immunitaire défaillant, et pour qui le vaccin ne protège pas totalement, mais il faut faire attention, ils ne remplacent pas la vaccination."

Vaccin : "On n'a pas été efficaces dans l'explication"

D'ores et déjà possible pour les plus de 65 ans et les personnes présentant des comorbidités, la dose de rappel du vaccin sera ouverte début décembre aux plus de 50 ans. Mais elle peine pour l'instant à convaincre. "Le vaccin est très efficace, il faut qu'on maintienne cette protection. Mais je pense qu'on n'a pas été efficaces dans l'explication de cette vaccination. Il suffit de quelques centaines de gens non vaccinés qui vont à l'hôpital pour mettre les services de santé en difficulté", selon le président de la commission médicale d'établissement de l'AP-HP.

"La situation de l'hôpital est catastrophique"

"La situation à l'hôpital en ce moment est catastrophique (...) On manque de personnel", a-t-il alerté. Cette situation, qui concerne toutes les régions selon lui, "ne date pas d'hier, elle est la conséquence d'une politique où on a donné les moyens à l'hôpital uniquement sur des critères budgétaires, c’est-à-dire qu'on fixe le budget de l'hôpital a priori, sans tenir compte des vrais besoins."

