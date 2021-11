Covid-19 : les Pays-Bas et l'Allemagne face à une reprise de l'épidémie

Les Pays-Bas et l'Allemagne font face à une reprise de l'épidémie de Covid-19 avec un taux encore jamais atteint auparavant.

Le Covid-19 n'est pas encore de l'histoire ancienne. On a pu le constater en France, où 12 634 cas ont été signalés en moins de 24 heures. Toutefois, l'hexagone est loin des chiffres inquiétants en Allemagne et aux Pays-Bas. En effet, la barre des 50 000 contaminations a été franchie en Allemagne pour la première fois depuis le début de l'épidémie tandis qu'au Pays-Bas, la barre s'élève à plus de 16 000 cas.



Record de contamination malgré la vaccination

La contamination ne cesse de grimper dans ces deux pays, malgré le taux de vaccination très élevée de 69% en Allemagne. Toutefois, la flambée épidémique serait justement liée aux personnes qui n'ont pas encore reçu de dose de vaccin. "Au Portugal, en Espagne en France, les campagnes de vaccination ont été bien plus efficaces. C'est incompréhensible de voir un grand pays comme l'Allemagne ne pas y arriver", déplore Michael Hallek, directeur de médecine interne au CHU de Cologne (Allemagne). Aux Pays-Bas, le confinement n'est pas écarté. L'autorité scientifique pense qu'il y a eu du relâchement dans les comportements.