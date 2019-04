Campagne "d'emprunt populaire" : "On a dépassé le million d'euros", annonce le député Adrien Quatennens (LFI)

Adrien Quatennens, député La France insoumise du Nord, invité du "8h30 Fauvelle-Dély", mercredi 3 avril 2019. (FRANCEINFO / RADIOFRANCE)

La France insoumise a lancé dimanche dernier une "campagne d'emprunt populaire" auprès des Français pour financer la campagne du parti aux élections européennes. "L'opération est un succès : à l'heure où je vous parle, on a dépassé le million d'euros", a annoncé le député du Nord Adrien Quatennens, au micro du "8h30 Fauvelle-Dély", mercredi 3 avril 2019.

"Le don moyen à La France insoumise est de 25 euros. La force, c'est le nombre, le fait que beaucoup de gens donnent. On peut collecter maximum 2 millions d'euros. Les gens savent qu'ils nous prêtent et qu'on les remboursera au plus tard dans un an, quand les frais de campagne seront remboursés", a détaillé le député La France insoumise du Nord.

Adrien Quatennens a par ailleurs appelé les sympathisants de LFI à se mobiliser car, selon lui, "l'abstention est un cadeau fait à Emmanuel Macron".

Pour Adrien Quatennens, les électeurs pourront aussi se "prononcer sur la politique d'Emmanuel Macron" à l'occasion des élections europénnes, car "le 26 mai au soir, M. Macron pourrait arriver devant vous et dire : 'D'aucuns voulaient une consulation populaire à l'issue de ces quatre mois de mobilisation, elle a eu lieu, c'est les européennes, j'ai gagné, ravalez votre chapeau et maintenant Jean-Paul Delevoye [haut-commissaire chargé de la réforme des retraites], faites-nous la réforme des retraites", a mis en garde le député LFI.

Algérie : une "magnifique démonstration" du peuple

"Je salue le peuple algérien pour sa magnifique démonstration" a déclaré Adrien Quatennens. Après plusieurs semaines de manifestations, Abdelaziz Bouteflika, qui a dirigé l'Algérie pendant 20 ans, a présenté sa démission ce mardi. "Je crois que le meilleur rapport de force face à un gouvernement qui est contesté, c'est une action de masse dans le calme, pacifique, où les gens n'ont pas à se poser la question de savoir si ils doivent se soucier de leur sécurité pour venir manifester" a estimé le député LFI du Nord, faisant référence aux manifestations des "gilets jaunes" chaque week-end.

>> DIRECT. Après la démission de Bouteflika, les Algériens veulent chasser le "système" au pourvoir

Limiter les écarts de revenus

Alors que l'ex-PDG de Renault Carlos Ghosn a fait valoir ses droits à la retraite et touchera une retraite chapeau de 765 000 euros par an, "la bonne solution dans les entreprises, pour faire en sorte que tout le monde avance collectivement, c'est de limiter l'écart de revenus", a avancé Adrien Quatennens. "La Confédération européenne des syndicats propose un écart des salaires de 1 à 20. Nous avons fait cette proposition nôtre à la campagne présidentielle et nous l'avons reproposée à l'Assemblée nationale", a ajouté le député LFI du Nord.



Retrouvez l'intégralité de l'émission "8h30 Fauvelle-Dély" du mercredi 3 avril 2019 :