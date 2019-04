DIRECT. Après la démission de Bouteflika, les Algériens veulent chasser le "système" au pouvoir

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #ALGERIE

: Ce matin, le journal algérien El Watan, titre sans surprise sur le départ de Bouteflika, "sur fond de tension avec l'armée".





: Scènes de liesse à Alger après l'annonce de la démission d'Abdelaziz Bouteflika. Un concert de klaxons a accueilli la nouvelle et des Algérois, munis du drapeau algérien, se sont rassemblés sur le parvis de la Grande poste avant de défiler dans les rues.

















(RYAD KRAMDI / AFP)

: Voici les principaux titres ce matin :



• Au pouvoir depuis deux décennies, Abdelaziz Bouteflika, 82 ans, cible d'une contestation populaire inédite depuis plus d'un mois et défié par l'armée, a démissionné hier soir.



•La Première ministre Theresa May souhaite demander aux dirigeants européens un nouveau report du Brexit, "aussi court que possible" et qui prendra fin lorsque les députés britanniques auront adopté un accord de divorce.



• Un médecin militaire français est mort lors d’une opération de lutte contre les groupes armés terroristes au Mali, aujourd'hui, annonce l'Elysée.



• Rennes réalise l'exploit. Au Groupama Stadium de Lyon, les Bretons se sont qualifiés pour la finale de la Coupe de France aux dépens de Lyon (3-2). Rennes affrontera en finale le 27 avril au Stade de France le vainqueur de PSG-Nantes, qui se joue aujourd'hui.