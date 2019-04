DIRECT. Algérie : le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a remis sa démission

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #ALGERIE

: Un concert de klaxons a accueilli la nouvelle de la démission de M. Bouteflika à Alger, et des Algérois ont commencé à se rassembler sur le parvis de la Grande poste, épicentre de la contestation, en plein centre de la capitale.

: Le gouvernement ne peut être ni démis ni remanié avant l'élection d'un nouveau président de la République. Si le Premier ministre est candidat à la présidentielle, il est automatiquement démissionnaire et remplacé par un membre du gouvernement désigné par le chef de l'Etat par intérim.

: Une élection présidentielle doit être organisée au cours de cette période de 90 jours, selon la Constitution. Le chef de l'Etat par intérim ne peut être candidat à cette élection.

: Que va-t-il se passer maintenant ? A la démission du chef de l'Etat, le Conseil constitutionnel se réunit "de plein droit", c'est-à-dire de sa propre initiative. Il constate alors, à la majorité de ses membres, "la vacance définitive de la présidence". Il communique "immédiatement l'acte de vacance définitive" au Parlement, dont les deux Chambres, l'Assemblée populaire nationale et le Conseil de la Nation, se réunissent de "plein droit".

: Bonjour @anonyme. C'est le président du Conseil de la nation, poste actuellement occupé par Abdelkader Bensalah, 77 ans, qui assure alors l'intérim durant une période de 90 jours maximum, selon la Constitution.

: Et qui est au pouvoir désormais?

: Quelques heures avant l'annonce de la démission d'Abdelaziz Bouteflika, le chef d'état-major des forces armées, le général Ahmed Gaed Salah, avait demandé que le président de la République soit, sans attendre, déclaré inapte à diriger le pays.

: Âgé de 82 ans, de santé fragile depuis son AVC en 2013, Abdelaziz Bouteflika était à la tête du pays depuis vingt ans. Sous la pression de la rue, il avait renoncé en mars à briguer un cinquième mandat et avait annoncé le report sine die de l'élection présidentielle normalement prévue ce mois-ci.

: "Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a notifié officiellement au président du Conseil constitutionnel, sa décision de mettre fin à son mandat en qualité de président de la République", a appris l’Agence de presse officielle auprès de la présidence de la République.

: Le président algérien, Abdelaziz Bouteflika, a démissionné.

: L'armée algérienne considère comme non authentique le communiqué de la présidence ayant annoncé, lundi, la démission du président Abdelaziz Bouteflika avant la fin de son mandat, le 28 avril. L'armée estime que ce communiqué n'émane pas du chef de l'Etat mais "d'entités non constitutionnelles et non habilitées", non nommément citées.

: "Etant le fils du peuple et partant de la responsabilité historique qui m'incombe, je ne pourrai que m'aligner sur ce peuple dont la patience n'a que trop duré et qui a tant souffert des différentes épreuves. Car il est temps pour qu'il recouvre ses droits constitutionnels légitimes et sa pleine souveraineté."



Le chef d'état-major et vice-ministre de la Défense nationale, Ahmed Gaïd Salah a réclamé le départ immédiat du président Abdelaziz Bouteflika. Cette sommation de l’armée est "claire et irrévocable" selon le communiqué.

: Cette déclaration de l’armée intervient au lendemain d’un communiqué de la Présidence annonçant une démission de Abdelaziz Bouteflika avant la fin de son mandat, le 28 avril prochain.

: "Nous estimons qu'il n'y plus lieu de perdre davantage de temps et qu'il faut appliquer immédiatement la solution constitutionnelle proposée, a déclaré le chef d'Etat-Major et Vice-Ministre de la Défense Nationale, Ahmed Gaïd Salah. Nous soutiendrons le peuple jusqu'à ce que ses revendications soient entièrement et totalement satisfaites."

: L'armée réclame un départ "immédiat" du président Abdelaziz Bouteflika

: Plusieurs centaines d'étudiants ont défilé dans le calme à Alger pour réclamer la démission immédiate du président Abdelaziz Bouteflika et un changement de régime politique. Hier, la présidence a annoncé que le chef de l'Etat démissionnerait avant la fin de son mandat qui expire le 28 avril. Les dirigeants du mouvement de contestation n'ont pas encore réagi à cette annonce.









: Certains Algériens restent dubitatifs après la démission programmée d'Abdelaziz Bouteflika. "Ils ne veulent pas d’une succession organisée mais plutôt d’une transition négociée", analyse sur franceinfo le politologue Hasni Abidi, directeur du Centre d'études et de recherche du monde arabe et méditerranéen (Cermam). Voici son entretien en intégralité.

: "Qu'il démissionne ou pas, c’est pareil". Le départ de Bouteflika ne suffit pas aux Algériens qui manifesteront à nouveau vendredi contre le pouvoir en place. "C’est un film, c’est un scénario. Depuis plus d'un mois, ils sont en train de gagner du temps", estime un habitant que franceinfo a rencontré à Alger.









