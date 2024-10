Attentat d'Arras : "Le combat, c'est aussi une manière de rester debout", souligne l'avocat de la famille de Dominique Bernard

Richard Malka, avocat de la famille de Dominique Bernard, était l'invité du "8h30 franceinfo", dimanche 13 octobre 2024. Il répondait aux questions de Bérengère Bonte et Hadrien Bect.

Le témoignage d'Isabelle Bernard : "Elle est debout. Elle parle parce qu'elle a estimé que c'était utile"

"Le combat, c'est aussi une manière de rester debout", explique ce dimanche maître Richard Malka, avocat de la famille de Dominique Bernard au sujet d'Isabelle Bernard qui s'est exprimée samedi pour la première fois dans le journal le Monde depuis la mort de son compagnon Dominique Bernard à Arras (Pas-de-Calais). Le professeur de lettres a été assassiné devant son établissement, le collège-lycée Gambetta, par Mohammed Mogouchkov, un ancien élève radicalisé.

Isabelle Bernard défend dans cet entretien les valeurs d'humanisme et de tolérance qui étaient celles de son mari. "Elle est debout. Elle parle parce qu'elle a estimé que c'était utile et je crois que ça l'était. Elle veut rappeler les valeurs pour lesquelles son mari a été tué et auquel il tenait terriblement, la transmission des savoirs, de la connaissance, les valeurs républicaines, la laïcité, la liberté, la tolérance", a expliqué maître Richard Malka.

Un prix littéraire créé pour faire vivre les valeurs incarnées par son mari : "C'est une manière de se battre et de combattre"

Isabelle Bernard souhaite lancer un prix littéraire. Il se nommera "Lire, penser, écrire – prix Dominique Bernard" et s'adressera aux élèves de 4e, de 3e et de seconde d’Arras et de ses environs. Les collégiens et lycéens écriront une nouvelle sur le thème de la tolérance. "C'est une magnifique initiative", salue l'avocat. "C'est une des raisons pour lesquelles elle s'exprime aujourd'hui. C'est une manière de se battre et de combattre. Le combat, c'est aussi une manière de rester debout. Ça donne du courage" et de "la force de faire face à la tragédie qui est survenue", explique-t-il. l'avocat.

🔴 Attentat d’Arras ➡️ L’épouse de Dominique Bernard, Isabelle, témoigne dans Le Monde. “Elle veut rappeler les valeurs pour lesquelles son mari a été tué, dit Richard Malka, avocat de la famille. "Les valeurs républicaines, la laïcité, la liberté, la tolérance." #8h30franceinfo pic.twitter.com/JUeuZLNqyU — franceinfo (@franceinfo) October 13, 2024

Une cérémonie d'hommage est prévue dimanche matin à 11h à Arras en présence de plusieurs ministres, dont le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Depuis son arrestation, il y a un an, l'ancien élève radicalisé, n'a émis aucun regret et a confirmé devant les juges d'instruction que le professeur de français était bel et bien la cible principale. À travers lui, c'est "l’attachement au système de la République, de la démocratie et des droits de l’homme" qui était attaqué, selon le terroriste.

Un an après les faits, "tout n'est pas la faute de la société", estime maître Richard Malka. Selon lui, "l'école a fait son travail. Tout le monde a fait son travail, après, vous avez des phénomènes de fanatisation", explique-t-il.