Attentat d'Arras : une cérémonie d'hommage à Dominique Bernard sera organisée le 13 octobre, en présence du ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau

Un an après l'assassinat de Dominique Bernard, professeur de français tué par le terroriste Mohammed Mogouchkov, cette cérémonie a été pensée avec l'épouse de Dominique Bernard et ses proches comme une "séquence mémorielle culturelle", selon le maire d'Arras.

Un an après l'assassinat à Arras de Dominique Bernard, professeur de français tué par le terroriste Mohammed Mogouchkov, une cérémonie d'hommage aura lieu dimanche 13 octobre en présence des ministres de l'Intérieur Bruno Retailleau et de l'Education Anne Genetet. Cette cérémonie d'hommage est prévue à 11 heures sur la place des Héros à Arras et "marquera les un an de l'attentat qui a coûté la vie à Dominique Bernard" et qui a fait trois blessés, a annoncé lundi 7 octobre la mairie dans un communiqué.

Cette cérémonie a été pensée avec l'épouse de Dominique Bernard et ses proches comme une "séquence mémorielle culturelle", a expliqué à l'AFP le maire d'Arras Frédéric Leturque, avec "de la danse, de la musique, de la littérature, des textes lus, de l'art plastique".

Le 13 octobre 2023, trois ans après le meurtre de l'enseignant Samuel Paty, également victime d'une attaque jihadiste, Dominique Bernard, 57 ans, a été poignardé à mort par Mohammed Mogouchkov, un ancien élève fiché pour radicalisation islamiste. Mohammed Mogouchkov, 21 ans, né en Russie, a été mis en examen et écroué par un juge d'instruction antiterroriste quatre jours après l'attaque qu'il avait revendiquée au nom de l'organisation Etat islamique (EI). Une minute de silence sera organisée dans les collèges et les lycées français le 14 octobre, en mémoire de Samuel Paty et Dominique Bernard.