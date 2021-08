Afghanistan, présidentielle 2022... Le "8h30 franceinfo" de Matthieu Orphelin

Matthieu Orphelin, député écologiste du Maine-et-Loire, était l'invité du "8h30 franceinfo", mercredi 18 août 2021. (FRANCEINFO / RADIOFRANCE)

Matthieu Orphelin, député écologiste du Maine-et-Loire, était l'invité du "8h30 franceinfo", mercredi 18 août 2021. Afghanistan, présidentielle 2022... Il répondait aux questions de Céline Asselot et Yannick Falt.

Afghanistan : Matthieu Orphelin souhaite la mise en place de "visas humanitaires"

Alors que les évacuations de ressortissants français se poursuivent mercredi depuis Kaboul, Matthieu Orphelin propose "que la France puisse mettre en place des visas humanitaires pour qu'un certain nombre d'Afghanes et d'Afghans puissent rentrer de façon légale sur le territoire français pour demander l'asile, en particulier les plus exposés". L'élu considère que la France doit "prendre des engagements et pourquoi pas lancer un dialogue et un débat à l'Assemblée nationale".

Les propos d'Emmanuel Macron sur les "flux migratoires irréguliers" en provenance d'Afghanistan ont suscité un tollé à gauche. Matthieu Orphelin estime que "sur les réfugiés, on ne choisit pas". "Toute personne qui peut apporter les preuves qu'elle est en danger dans son pays, à cause des combats menés pour la liberté et pour l'égalité, doit être accueillie, a-t-il ajouté. C'est le droit international, c'est aussi le préambule de la Constitution de notre pays."

Présidentielle : Matthieu Orphelin promeut une "équipe de France de l'écologie et de la solidarité"

Matthieu Orphelin participera à l'université d'été du parti Europe Ecologie-Les Verts (EELV) qui s'ouvre jeudi à Poitiers (Vienne). Historiquement proche de Nicolas Hulot, soutien d'Emmanuel Macron en 2017, mais qui a depuis quitté La République en Marche, le député se garde bien pour le moment d'apporter son soutien à un candidat à la primaire écologiste.

"Je vais laisser les premiers débats se faire, c'est le temps du collectif à Poitiers", a indiqué l'élu. "Je vais écouter les uns, les autres, dont certains avec qui je suis très proche." En vue de la présidentielle de 2022, Matthieu Orphelin souhaite qu'ils "fassent équipe". "Cela fait plus d'un an que je porte l'équipe de France de l'écologie et de la solidarité. Je crois que c'est notre seule chance de gagner en 2022. C'est de gagner ensemble, les écologistes rassemblés avec la gauche", a conclu le député.



Retrouvez l'intégralité du "8h30 franceinfo" du mercredi 18 août :