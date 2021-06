Affaire Mila, Brexit... Le "8h30 franceinfo" de Michel Barnier

Michel Barnier, ancien négociateur de l'Union européenne sur le Brexit était l'invité du "8h30 franceinfo", lundi 14 juin. (FRANCEINFO / RADIOFRANCE)

Michel Barnier, ancien négociateur de l'Union européenne sur le Brexit, membre du parti Les Républicains, était l'invité du "8h30 franceinfo", lundi 14 juin. Affaire Mila, Brexit... Il répond aux questions de Marc Fauvelle et Salhia Brakhlia.

Affaire Mila : "Je ne crois pas que notre nation soit lâche"

Mila, la jeune femme de 18 ans harcelée sur Internet et menacée de mort après des propos polémiques sur l’islam, déclare, dans un livre à paraître, être "abandonnée par une nation fragile et lâche". "Non, je ne crois pas que notre nation soit lâche", lui répond Michel Barnier, au micro de franceinfo.

"La liberté d'expression, la sienne comme celle des autres, est un droit imprescriptible et fondamental qui n'a pas de limites", poursuit l’ancien commissaire européen. "La confrontation fait partie de la démocratie, dit-il, mais elle ne doit pas aboutir à des situations comme celle qu'a subie cette jeune femme."

Brexit : "L'Europe demande" que l’accord "soit respecté"

L’Union européenne et le Royaume-Uni s’affrontent autour des dispositions commerciales spécifiques à l'Irlande du Nord. Elles prévoient des contrôles sur certains échanges entre la Grande-Bretagne et la province britannique, afin d'éviter qu'ils n’aient lieu entre cette province et l’Irlande, toujours membre de l’Union européenne. "L'Europe demande simplement" que l’accord sur le Brexit "soit respecté, ni plus, ni moins", assure Michel Barnier. "Nous devons contrôler toutes les marchandises, tous les animaux vivants", déclare l'ancien négociateur de l'Union européenne.

"Je souhaite simplement aujourd'hui, que les Britanniques respectent leur signature", ajoute Michel Barnier. Il rappelle que le Premier ministre britannique, Boris Johnson, "a négocié avec son équipe mot à mot, virgule par virgule, phrase par phrase".

Retrouvez l'intégralité du "8h30 franceinfo" du lundi 14 juin 2021 :