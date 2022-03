Accueil des réfugiés ukrainiens, sanctions contre la Russie, campagne présidentielle… Le "8h30 franceinfo" d'Alexis Corbière

Marc Fauvelle, Salhia Brakhlia, Ersin Leibowitch, Myriam Encaoua et Jean-Jérôme Bertolus

8h30 franceinfo Marc Fauvelle, Salhia Brakhlia, Ersin Leibowitch, Myriam Encaoua et Jean-Jérôme Bertolus Du lundi au dimanche à 8h33

Alexis Corbière était l'invité de franceinfo mercredi 9 mars 2022. Le porte-parole de Jean-Luc Mélenchon est revenu sur la guerre en Ukraine, notamment sur l'accueil des réfugiés et les sanctions contre la Russie. Il a également évoqué la présidentielle appelant au rassemblement derrière le candidat de La France insoumise.

Guerre en Ukraine : il faut "cibler notre pression sur les oligarques"

Sur les sanctions contre la Russie, le député LFI estime que "pas grand-chose n'a eu lieu", "à part un yacht saisi à la Ciotat". Pour Alexis Corbière, "il faut cibler notre pression et nos sanctions sur les oligarques". "Bruno Le Maire est un grand bavard mais agit peu pour lutter contre la fraude et l'évasion fiscale", juge le porte-parole de Jean-Luc Mélenchon, alors que le ministre de l'Économie avait indiqué sur franceinfo qu'il faudrait du temps pour identifier tous les oligarques russes possédant des biens et des avoirs en France.

Réfugiés ukrainiens : une "générosité à géométrie variable"

"Il faut accueillir les Ukrainiens, c’est l’honneur de la France", déclare Alexis Corbière. Le porte-parole de Jean-Luc Mélenchon regrette cependant la "dureté" et la "froideur" du gouvernement à l'égard du sort d'autres réfugiés, notamment syriens : "Je n’ai pas une générosité et une hospitalité à géométrie variable vis-à-vis des malheurs du monde et de ceux qui en sont les victimes. Il faut accueillir les Ukrainiens, mais nous devons aussi prendre notre part dans la terrible crise des migrants."

Présidentielle : "Rassemblons-nous tous"

Alexis Corbière estime qu'"on a la possibilité, ce qui est assez enthousiasmant, de pouvoir être au second tour de l'élection présidentielle avec Jean-Luc Mélenchon. Il faut arrêter les petites polémiques." Le député La France insoumise appelle "tout le monde" et "tous ceux qui le souhaitent" à "construire une nouvelle majorité sur des exigences écologiques et sociales". "Rassemblons-nous tous pour écrire un autre futur pour notre pays", lance le porte-parole de Jean-Luc Mélenchon.