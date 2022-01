Pass vaccinal : "Nous demandons qu'il y ait un vrai débat démocratique", défend Mathilde Panot

Du lundi au vendredi et le dimancheà 18h50

"Personne ne souhaite que nous ayons des débats qui se passent avec un vote en catimini" sur la question du pass vaccinal, a déclaré mardi 4 janvier sur franceinfo Mathilde Panot, députée du Val-de-Marne et présidente du groupe La France insoumise (LFI) à l’Assemblée nationale, alors que l'Assemblée nationale a repris les débats mardi après-midi après une suspension surprise lundi soir.

"Nous demandons qu'il y ait un vrai débat démocratique" sur la question du pass vaccinal, a-t-elle affirmé. "C'est trop important pour la vie des millions de Français pour que cela se passe avec un débat au rabais. Nous avons besoin de démocratie sanitaire." L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime "qu'il faut convaincre et non contraindre. C'est pour ça" que la France insoumise s'oppose à ce texte.

La France insoumise a déposé 97 amendements mais Mathilde Panot minimise leur importante. "Il y en a 600 pour l'ensemble du texte. On nous a accusés de faire de l'obstruction. On est sur des débats qui méritent qu'on se pose, qui méritent qu'on discute", a insisté Mathilde Panot. Pour elle, il ne s'agit pas "de joutes parlementaires. Cela s'appelle la démocratie et il faut accepter qu'il y a d'autres chemins possibles."