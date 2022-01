Pass vaccinal : suspension surprise de l'examen du projet de loi à l'Assemblée nationale

Les sénateurs devaient examiner le texte à partir de mercredi et le pass vaccinal doit entrer en vigueur dès le 15 janvier.

La nuit s'annonçait longue pour les députés, elle a été écourtée. Malgré la demande du ministre de la Santé, Olivier Véran, que la séance soit prolongée au-delà de minuit pour aller au bout de l'examen du projet de loi transformant le pass sanitaire en pass vaccinal, les débats ont été suspendus après un vote à main levée, et un décompte de la vice-présidente de l'Assemblée nationale, Annie Genevard. "A ce rythme-là, il faut que nous siégieons sans interruption jusqu'à 18 heures demain", avait prévenu cette dernière.

"Il reste 582 amendements et la séance n'est pas ouverte demain (...). Si on continue comme ça, et je pense que nous allons continuer comme ça car nos débats sont nourris (...), je ne sais même pas si à 9 heures demain matin nous aurons terminé", avait de son côté souligné le député La France insoumise, Ugo Bernalicis.

Il reviendra à la conférence des présidents de groupes parlementaires du Palais Bourbon d'inscrire la suite de l'examen du texte à l'agenda de l'Assemblée mais ce coup de théâtre va faire dérailler le calendrier d'adoption définitif du texte par le Parlement. Les sénateurs devaient examiner le texte à partir de mercredi et le pass vaccinal doit entrer en vigueur dès le 15 janvier.