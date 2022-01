DIRECT. Pass vaccinal : le calendrier du gouvernement menacé après la suspension surprise à l'Assemblée nationale

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #COVID_19

: Thomas Mesnier, député LREM de Charente et rapporteur général de la loi de financement de la Sécurité sociale était, avec l'élu LFI Manuel Bombard, l'invité de "Votre instant politique" sur la chaîne franceinfo, hier soir. Il a évoqué le masque FFP2 face à la déferlante du variant Omicron en France.



: Ils sont parmi les derniers représentants de leur espèce et, à ce titre, doivent être protégés. Charly et Sandai, un tigre du Bengale et un orang-outan de Bornéo, ont reçu hier leur deuxième dose de vaccin contre le coronavirus dans le cadre d'un programme expérimental unique en Amérique latine mené par le zoo de Santiago du Chili. Le vaccin administré est expérimental et n'est pas disponible à la vente. D'ailleurs, sa formule est uniquement destinée aux animaux.











: Pour affronter cette vague redoutable, l’ARS Ile-de-France, qui participe également au “contact tracing”, a dû mettre en place une priorisation dans le traitement des signalements, explique Cécile Somarriba, directrice de la veille et sécurité sanitaire. “On se base sur deux critères : la population concernée, avec une priorité donnée par exemple à l'investigation des cas en Ehpad et dans toutes les collectivités fragiles. Le deuxième critère, c'est le nombre de cas confirmés au moment du début de l'enquête sanitaire. Nous traitons d'abord les situations les plus à risque", précise la scientifique.

: Pourtant, depuis le début du mois de décembre, “6 000 personnes sont affectées à cette mission de tracing - soit un doublement des effectifs", explique l’assurance maladie à franceinfo. Mais face à une situation épidémique qualifiée de “jamais-vue”, une partie des contaminés n’est plus contactée.

Avec l'explosion récente des contaminations, les équipes de "contact tracing" sont débordées, ce qui met à mal la stratégie du gouvernement, qui est de "tester, tracer et isoler". Notre journaliste Eloïse Bartoli nous raconte les difficultés rencontrées par ces agents.

: Comme l'école, l'hôpital aussi est déstabilisé par le variant Omicron. C'est l'autre sujet de ce matin en une des quotidiens français.









: La presse revient ce matin sur la journée de galère pour de nombreux écoliers et parents d'élèves à l'occasion de la rentrée d'hier. Alors que le nombre de cas de contaminations grimpent en flèche, beaucoup craignent la désorganisation de l'école.













: A un mois des Jeux Olympiques d'hiver de Pékin, la Chine applique toujours sa stratégie "zéro Covid". Après la découverte de trois cas asymptomatiques de Covid-19, les autorités ont décidé de confiner les habitants de la ville de Yuzhou, dans la province du Henan, soit 1,2 million d'habitants.

L'examen du projet de loi transformant le pass sanitaire en pass vaccinal a fait l'objet d'une suspension surprise peu après minuit par l'Assemblée nationale. Il reviendra à la conférence des présidents de groupes parlementaires du Palais Bourbon d'inscrire la suite de l'examen du texte à l'agenda de l'Assemblée.



• La pression due à la cinquième vague de Covid s'accentue sur l'hôpital avec plus de 2 000 admissions en 24 heures, selon les chiffres de Santé publique France. Les services de soins ont continué à accueillir un nombre croissant de malades, avec 19 606 patients hospitalisés lundi (contre 19 043 dimanche).



• Igor Bogdanoff, ancien présentateur de l'émission "Temps X", est mort à l'âge de 72 ans, six jours après son frère jumeau Grichka.