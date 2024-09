"On est rassurés et soulagés", déclare la députée macroniste Prisca Thevenot après la réunion autour de Michel Barnier

"On est rassurés et on est soulagés", déclare, jeudi 19 septembre, sur franceinfo la députée Ensemble pour la République des Hauts-de-Seine Prisca Thevenot, après la réunion de sa formation avec le Premier ministre Michel Barnier et d'autres partis politiques.

"On a eu des réponses à des interrogations qu'on pouvait se poser légitimement en tant que membres d'une future coalition gouvernementale" détaille l'ancienne porte-parole du gouvernement. Parmi les "lignes rouges" évoquées par les macronistes figurait la hausse des impôts pour les classes moyennes. "Le Premier ministre a bien entendu notre alerte et a répondu à Gabriel Attal qu'il n'y aurait pas de hausses d'impôts [pour] les Françaises et les Français qui travaillent."

"Fermeté et humanité"

Le Premier ministre a aussi assuré qu'il aurait une "démarche équilibrée" sur l'immigration, combinant "fermeté et humanité" , "ces lignes que nous défendons depuis sept ans", affirme Prisca Thevenot. Rassurée sur la politique qui sera menée par le nouveau gouvernement, la députée est aussi satisfaite de l'architecture du gouvernement présentée ce jeudi soir par Michel Barnier à Emmanuel Macron. 16 ministres de plein exercices devraient être nommés, dont 7 macronistes. "Il n'y a pas un bloc politique qui écrase les autres", "nous sommes dans une démarche d'équilibre global", affirme Prisca Thevenot.

"Nous sommes en train d'entrer dans une nouvelle ère politique", poursuit la députée macroniste. Elle évoque "une démarche de coalition, de construction sur un partenariat politique", sans pour autant affirmer que les macronistes participeront à une "majorité" aux côtés de la droite."Il va falloir qu'on soit sur de l'action concrète" estime la députée. Elle évoque notamment la préparation du budget 2025, qui doit être examiné et adopté avant le 1er janvier.