Mort d'Alexeï Navalny : "C'est un acte de lâcheté de la part du régime de Vladimir Poutine", dénonce l'eurodéputée Nathalie Loiseau

"C'est un acte de lâcheté de la part du régime de Vladimir Poutine", a dénoncé, vendredi 16 février sur franceinfo, Nathalie Loiseau, eurodéputée membre du groupe Renew Europe, présidente de la sous-commission Sécurité et Défense du Parlement européen, après l'annonce de la mort de l'opposant russe Alexeï Navalny.

"On sait que Vladimir Poutine a essayé de tuer Alexeï Navalny en l'empoisonnant, qu'il l'a fait emprisonner dès son retour en Russie, qui l'a envoyé littéralement au goulag", souligne Nathalie Loiseau. Selon elle, "cette mort n'est pas une mort naturelle. C'est le résultat d'une volonté de Vladimir Poutine de faire disparaître celui dont on disait que c'était l'homme qui faisait le plus peur à Vladimir Poutine".

"Les traitements qui lui étaient infligés étaient dégradants"

La santé d'Alexeï Navalny "était précaire, les traitements qui lui étaient infligés étaient dégradants", rappelle Nathalie Loiseau qui assure que "personne n'a le moindre doute sur la responsabilité du régime d'avoir fait tuer son principal opposant". La députée relève par ailleurs que, vendredi soir, "Vladimir Poutine continue à avoir peur de Navalny puisqu'il fait interdire toute manifestation en soutien à l'opposant qui vient de mourir".

Sur la guerre menée par la Russie à l'Ukraine et sur la riposte à apporter au président russe, Nathalie Loiseau estime qu'"on ne peut pas parler à un homme qui a du sang sur les mains". Vladimir Poutine "a le sang d'Anna Politkovskaïa (journaliste russe morte en octobre 2006), il a le sang de Boris Nemtsov (ancien vice-président du gouvernement de la fédération de Russie, mort en février 2015)", rappelle l'eurodéputée. "Il a maintenant le sang d'Alexeï Navalny et il a le sang de beaucoup d'Ukrainiens. C'est un régime criminel qui se maintient au pouvoir par la terreur parce que lui-même a peur. Lui-même a peur de son peuple."

Nathalie Loiseau plaide donc pour "aider l'Ukraine à résister et à gagner cette guerre, parce que l'Ukraine, en défendant son indépendance et sa liberté, affaiblit la capacité militaire et l'agressivité d'un régime dont on voit qu'il est un régime criminel". Vladimir Poutine "s'accroche au pouvoir", ajoute Nathalie Loiseau. "L'Ukraine représente le contraire de ce qu'il fait de la Russie. L'Ukraine qui s'est démocratisée, l'Ukraine qui fait des réformes, c'est le contre-exemple qu'il ne peut pas supporter."