"La réindustrialisation de la France ne se fera pas sans l'immigration", affirme Roland Lescure

Le ministre délégué chargé de l'Industrie réagit sur franceinfo à la publication d'une tribune par des parlementaires de gauche en faveur, notamment, de la régularisation des sans-papiers dans les métiers en tension.

Temps de lecture : 7 min

"La réindustrialisation de la France ne se fera pas sans l'immigration", affirme mardi 12 septembre sur franceinfo le ministre délégué chargé de l'Industrie, Roland Lescure, après la publication d'une tribune en faveur de la régularisation de travailleurs sans-papiers dans les métiers "en tension", signée par une trentaine de parlementaires allant de la Nupes à l'aile gauche de la majorité.

"Cette tribune, je la soutiens en tant que citoyen, mais surtout en tant que ministre de l'Industrie", explique Roland Lescure. Cette mesure fait aussi partie du projet de loi immigration, qui sera examinée à partir du 6 novembre au Sénat. "Un paquet d'usines tournent grâce à la main d'œuvre étrangère", assure le ministre, précisant que "dans les dix ans qui viennent, on aura besoin d'1,3 million de personnes dans l'industrie". "Il va sans doute falloir aller en chercher ailleurs qu'en France."

Mais "on n'est pas là pour ouvrir les portes en grand, on est là pour sélectionner", nuance Roland Lescure. "On peut répondre aux besoins en partie par l'immigration sélective économique. Quand la France dit non, il faut être ferme, quand elle dit oui, il faut savoir le faire de manière efficace", conclut-il.