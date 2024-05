"La France maintient sa première place mondiale en termes de destination touristique", indique la ministre Olivia Grégoire

"La France maintient sa première place mondiale en termes de destination touristique", se félicite mardi 7 mai sur franceinfo Olivia Grégoire ministre déléguée chargée des Entreprises, du Tourisme et de la Consommation. Un million et demi de touristes étrangers sont attendus en France pour cet été, comme un été normal.

La ministre salue "deux records" qui "ont été battus cette année, un record de fréquentation, 100 millions d'arrivées internationales en 2023, jamais la France n'avait eu autant d'arrivées internationales" et "plus de 63 milliards d'euros de recettes touristiques en 2023". C'est pour elle, "un record inédit jamais égalé. Le tourisme c'est 7% de l'emploi total en France, jusqu'à 15% en Provence-Alpes-Côte d'Azur, 7,5% du PIB." Tout cela, "on le doit aux acteurs du tourisme, aux PME. On est au-delà en termes de fréquentation et de recettes internationales, des chiffres de 2019. C'est une performance".

"Les perspectives sont plutôt positives"

Pourtant, des professionnels de l'hôtellerie s'inquiètent d'une fréquentation en baisse pour les Jeux olympiques. "Non, les JO n'ont pas fait fuir les touristes", répond Olivia Grégoire. Alors que la flamme olympique arrive mercredi en France à Marseille, concernant les retombées économiques, "on a une augmentation de 40% sur les réservations d'hôtels pour les Jeux olympiques et paralympiques, donc les perspectives sont plutôt positives".

S'agissant des recrutements, "les métiers en tension seront aussi les métiers de la restauration et de l'hôtellerie et ce dès le mois de juillet pour permettre aux acteurs de recruter et d'avoir des commis, des plongeurs" et on "donne envie aux jeunes de rejoindre ce métier", affirme Olivia Grégoire.