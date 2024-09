Formation du gouvernement : "Nous entendons bien être respectés", avertit Sylvain Maillard député macroniste, alors que Michel Barnier poursuit ses consultations

"Les discussions lancées par Michel Barnier pour constituer son équipe vont prendre encore un peu de temps et ce qui est important c'est qu'il puisse composer une équipe qui soit la plus efficace possible mais qui retrace l'ensemble des forces politiques à l'Assemblée nationale", indique lundi 16 septembre sur franceinfo, Sylvain Maillard, député Ensemble pour la République de Paris, alors que Michel Barnier poursuit ses consultations en vue de la constitution de son gouvernement.

Le Premier ministre a reçu à nouveau lundi après-midi les responsables de son propre parti, LR : Gérard Larcher, président du Sénat, et les patrons des députés Laurent Wauquiez et des sénateurs Bruno Retailleau. Les Républicains qui se montrent très offensifs et réclament une vraie politique de droite en mettant l'accent sur la sécurité et l'immigration.

"Il faut entendre le message des Français"

"Chacun pousse ses pions, mais il faut entendre le message des Français, qui réclament une politique qui puisse changer leur quotidien, mais il s'agit aussi de respecter l'ensemble des forces politiques de cette coalition où le groupe le plus important c'est Ensemble pour la République", pointe Sylvain Maillard.

"Nous entendons bien être respectés. Nous voulons que notre sensibilité soit présente dans ce gouvernement, dans les textes qui vont être portés, nous voulons que nos propositions soient portées", avertit Sylvain Maillard, cependant, "ce n'est pas moi qui dois déterminer qui doit être ministre, c'est Michel Barnier qui est en responsabilité, laissons-le faire son équipe".

"Je ne crois pas" que Les Républicains essaient d'imposer leur ligne et leurs hommes. "Je suis conscient sur le fait que cette coalition doit fonctionner et pour qu'elle fonctionne il faut que chacun soit respecté et que nos électeurs soient respectés".