"Ouvrez le 1". Parlez-vous Europe ?

Franceinfo et l'hebdomadaire Le 1 s’associent pour proposer un rendez-vous, tous les mercredis à 22h30 sur le canal 27 et ses supports numériques. La journaliste de France Télévisions Lucie Chaumette et le directeur de l'hebdomadaire Eric Fottorino dialoguent avec leurs invités sur l’actualité et le monde contemporain.

Pour ce nouveau numéro, "Parlez-vous Europe ?", la question de la construction européenne, qui a longtemps représenté une espérance de paix et de prospérité pour les habitants du Vieux Continent. Depuis plusieurs années, le doute s'est installé, le mécanisme s'est grippé, et les extrêmes montent dans la majorité des pays de l'Union européenne. Alors, qu'est-ce qui ne va pas entre "Bruxelles" et les Européens ?

Au sommaire

Une question / Plusieurs regards : Enrico Letta, ancien président du Conseil des ministres d'Italie (2013-2014), président de l’Institut Jacques-Delors ; Emmanuel Ruben, écrivain et géographe, auteur de Sur la route du Danube (éd. Rivages). A rebours : paroles d’Européens lors des premières élections européennes en 1979 (archive de l'INA).

1 + 2 : Barbara Cassin, philologue et philosophe, directrice de recherche au CNRS, élue en 2008 à l’Académie française, auteur de Quand dire, c’est vraiment faire (éd. Fayard). A voix haute : Alex Taylor, journaliste et auteur de Brexit, l’autopsie d’une illusion (éd. JC Lattès) lit A Formal Complaint, de la poétesse écossaise Carol Ann Duffy, extrait de Sincerity (éd. Picador).

