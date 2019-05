VIDEO. Alex Taylor lit "A Formal Complaint" de la poétesse écossaise Carol Ann Duffy

Ouvrez le 1", magazine de Franceinfo (canal 27) présenté les mercredis à 22h30 par la journaliste de France Télévisions Lucie Chaumette et Eric Fottorino, directeur de l'hebdomadaire Le 1, demande chaque semaine à une personnalité de lire un poème en rapport avec son thème d'actualité. Cette semaine > "Parlez-vous Europe ?".

Pour la séquence A voix haute du magazine, le journaliste Alex Taylor, auteur de Brexit, l’autopsie d’une illusion (éd. JC Lattès) lit A Formal Complaint, de la poétesse écossaise Carol Ann Duffy, extrait de Sincerity (éd. Picador).

"Ils ne nous veulent pas du bien, ces patriotes"

D’où continuent-ils de sortir, ces trous du cul

qui, dans notre jeunesse, étaient les gardiens ?

Ce devait être leur jeunesse aussi aux profiteurs

qui sourient, s’insinuent et girouettent, aux joueurs

qui bluffent, et braient, et crânent, aux tchatcheurs

qui posent et qui pontifient, aux patriotes.



Ils ne nous veulent pas du bien, ces patriotes

à la face de lèche-fesses, à l’inébranlable trou du cul

de la confidentialité – parfait pour tchatcher.

Bien que nous manifestions à la porte, gardiens

de petites flammes, c’est de la merde qu’ils nous jouent

par-dessus la grille, du vent ; misant pour leur profit.

(Traduction française inédite de Louis Chevaillier).

----------------------

Where do they keep coming from, these arseholes

who, when we were young, were the gatekeepers?

They must have been young then too, the chancers

who smirk and sidle and spin; the tossers

who blag and bray and brag; the bullshitters

who pose and pontificate; the patriots.



They do not mean us well, these patriots,

whith their buttock-faced smarm, the pursued arseholes

of their non-disclosures – perfect for bullshitting.

Though we demonstrate at the gate, keepers

of small flames, il is bollocks they toss us

over the railing, airwaves; taking their chances.

