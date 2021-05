"Ouvrez le 1". Peut-on se passer du nucléaire ?

Franceinfo et l'hebdomadaire Le 1 s’associent pour proposer un rendez-vous, tous les dimanches à 21 heures sur le canal 27 et ses supports numériques.

Pour ce nouveau numéro de la saison 2, Lucie Chaumette, Julien Bisson et leurs invités se posent la question de savoir si l’on peut se passer du nucléaire et faire sans les 58 réacteurs sur le territoire qui produisent environ 70% de l’électricité en France. Et les énergies renouvelables peuvent-elle devenir la première source de production d’électricité ?

Au sommaire

Une question / Plusieurs regards : Marc Fontecave, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire de chimie des processus biologiques, membre de l’Académie des sciences, auteur du livre Halte au catastrophisme ! Les vérités de la transition écologique (éd. Flammarion) ; Yves Marignac, porte-parole de l’association négaWatt, directeur de l’agence indépendante d’information, d’étude et de conseil sur le nucléaire et les politiques énergétiques Wise-Paris.

1 + 2 : Karine Herviou, directrice générale adjointe de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), chargée du pôle sûreté des installations et des systèmes nucléaires.

A rebours > Une archive de l'INA d'avril 1986 sur les "liquidateurs" de Tchernobyl.

