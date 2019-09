"Ouvrez le 1". Climat et fake news, le vrai du faux

Franceinfo et l'hebdomadaire Le 1 s’associent pour proposer un rendez-vous, tous les mercredis à 22 heures sur le canal 27 et ses supports numériques.

Pour ce nouveau numéro, "Climat et fake news, le vrai du faux", Lucie Chaumette, Julien Bisson et leurs invités démêlent le vrai du faux sur l'urgence climatique, à quelques jours du Sommet Action Climat qui se tient le 23 septembre 2019 au siège des Nations unies à New York.

Au sommaire

Une question / Plusieurs regards : Nicole d’Almeida, professeure en sciences de l'information et de la communication au CELSA-Sorbonne Université ; Emmanuel Vincent, climatologue, chercheur au Médialab de Sciences-po et fondateur de la a plateforme Climate Feedback de vérification d’informations sur le réchauffement climatique. 1 + 2 : Noël Mamère, ancien député écologiste et ancien journaliste.

Rebours : une archive de 2010 avec Claude Allègre, ancien ministre climatosceptique de l'Education nationale, de la Recherche et de la Technologie (1997-2000). A voix haute : Audrey Pulvar, ancienne présidente de la Fondation pour la nature et l’homme, lit Le Cinquième Jour de la poétesse américaine Jane Hirshfield.

> "Ouvrez le 1", un magazine télévisé, tous les mercredis à 22h30 sur Franceinfo (canal 27).

> "Le 1", un journal pour comprendre le monde, tous les mercredis en kiosque.

