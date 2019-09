VIDEO. Audrey Pulvar lit "Le Cinquième Jour" de la poétesse américaine Jane Hirshfield

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

"Ouvrez le 1", magazine de Franceinfo (canal 27) diffusé les mercredis à 22 heures, demande chaque semaine à une personnalité de lire un poème en rapport avec son thème d'actualité. Cette semaine > "Climat et fake news, le vrai du faux".

Pour la séquence A voix haute du magazine, Audrey Pulvar, ancienne présidente de la Fondation pour la nature et l’homme, lit Le Cinquième Jour de la poétesse américaine Jane Hirshfield.

"Et seul le vent parlait de ses abeilles"

Le cinquième jour

Il fut interdit aux scientifiques

qui étudiaient les rivières de parler

ou d’étudier les rivières.

Aux scientifiques qui étudiaient l’air

on demanda de ne pas parler de l’air,

et ceux qui travaillaient pour les paysans

furent muselés,

et ceux qui travaillaient pour les abeilles.

Du fin fond du Dakota du Sud

quelqu’un commença à poster des faits.

On demanda aux faits de ne pas parler

et ils furent supprimés

Les faits, étonnés d’être supprimés, se sont tus.

Alors, seules les rivières

parlaient des rivières,

et seul le vent parlait de ses abeilles,

tandis que les bourgeons réels des arbres fruitiers

poursuivaient sans cesse l’avancée vers leur fruit.

Le silence parlait fort du silence,

et les rivières continuaient à parler

des rivières, des rochers, de l’air.

Gravement, sans oreilles ni langues,

les rivières incontrôlées continuaient à parler.

Les chauffeurs de bus, magasiniers,

programmeurs, machinistes, comptables,

techniciens de labo, violoncellistes

continuaient à parler.

Ils parlaient le cinquième jour,

du silence.

