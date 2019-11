"Ouvrez le 1". Pourquoi les peuples se révoltent

Franceinfo et l'hebdomadaire Le 1 s’associent pour proposer un rendez-vous, tous les mercredis à 22 heures sur le canal 27 et ses supports numériques.

Pour ce nouveau numéro, "Pourquoi les peuples se révoltent", Lucie Chaumette, Eric Fottorino et leurs invités reviennent sur les origines des soulèvements populaires et la mondialisation de la contestation : France, Liban, Irak, Chili, Algérie, Hong Kong…

Au sommaire

Une question / Plusieurs regards : Vincent Martigny, professeur à l’université de Nice et à l’Ecole polytechnique, chercheur associé au Cevipof, auteur du Retour du Prince (éd. Flammarion) ; Michel Wieviorka, sociologue, président de la Fondation de la maison des sciences de l'homme. 1 + 2 : Bertrand Badie, politiste, spécialiste des questions internationales et professeur émérite à Sciences Po Paris, auteur de L'hégémonie contestée. Les nouvelles formes de domination internationale (éd. Odile Jacob).

Rebours : une archive de l'INA de juin 2011 sur les manifestations en Grèce. A voix haute : l’humoriste Nicole Ferroni, qui intervient tous les mercredis à 8h55 pour un billet sur France Inter, lit le poème Une Révolution saine de l’écrivain britannique D. H. Lawrence (1885-1930).

