"Ouvrez le 1". Climat, quelle France en 2050 ?

Franceinfo et l'hebdomadaire Le 1 s’associent pour proposer un rendez-vous, tous les dimanches à 21 heures sur le canal 27 et ses supports numériques.

Pour ce nouveau numéro de la saison 2, Lucie Chaumette, Julien Bisson et leurs invités s’intéressent à la France dans trente ans, c’est-à-dire demain, car le futur à cet horizon est déjà en partie écrit. L’année 2050 est celle où le pays est censé atteindre la neutralité carbone…

Au sommaire

Une question / Plusieurs regards : Jean Viard, sociologue, directeur de recherche associé au Cevipof, auteur des livres Le Sacre de la terre et la page blanche La révolution que l’on attendait est arrivée (éd. de l’Aube) ; Magali Reghezza-Zitt, géographe à l’Ecole normale supérieure, membre du Haut Conseil pour le climat, spécialiste des risques naturels.

1 + 2 : Lucie Pinson, fondatrice et directrice générale de l’ONG Reclaim Finance, prix Goldman de l’environnement 2020 pour son action en faveur de la fin des financements du charbon par les grandes banques et sociétés d’assurance et d’investissement. A rebours > une archive de l'INA de 1997 qui évoquait les conséquences de l’effet de serre, la fonte des glaciers en France.

