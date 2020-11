Le Prix Goldman pour l'environnement 2020 remis à la Française Lucie Pinson

Ce prix a été créé en 1989 et se présente comme "la plus importante récompense au monde dédiée aux militants engagés pour la protection de l'environnement et de la planète".

La Française Lucie Pinson, 35 ans, est lauréate Europe et France du prix Goldman pour l'environnement 2020, en récompense de son action pour la fin des financements au charbon par les grandes banques, sociétés d’assurance et d’investissement au niveau international, a appris franceinfo lundi 30 novembre auprès de la fondation Goldman.

Lucie Pinson fait partie des six personnes récompensées par ce prix créé en 1989, et qui se présente comme "la plus importante récompense au monde dédiée aux militants engagés pour la protection de l'environnement et de la planète". Dès 2015, Lucie Pinson a contribué à pousser les quatre plus grandes banques françaises à stopper tout soutien à des nouveaux projets de mines et centrales au charbon avant de contraindre les assureurs français Axa et Scor à faire de même en 2017.

Ne se satisfaisant pas des mesures adoptées par ces acteurs, elle a ensuite contribué à les convaincre de changer d’approche afin d’exclure les entreprises en fonction de leur trajectoire et de leur impact sur le climat. Les acteurs financiers français ont ainsi été les premiers à adopter des politiques de sortie globale du charbon, fondées notamment sur l’exclusion des entreprises qui continuent de développer de nouveaux projets charbon.