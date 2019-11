Philippe Le Corre : "Le capitalisme d’État domine en Chine"

Philippe Le Corre est professeur à Harvard Kennedy School et spécialisé sur le monde chinois.

A l'occasion du déplacement du président de la République en Chine, Jean-Paul Chapel a reçu Philippe Le Corre pour évoquer les échanges économiques franco-chinois.

Philippe Le Corre rappelle que la croissance de la Chine est en baisse. Malgré cela, il y a peu de thèmes sur lesquels les chinois ne sont pas gagnants insiste le professeur Le Corre.

Jean-Paul Chapel souligne que la Chine achète à la France des avions ainsi que certains produits issus de l'agriculture. Philippe Le Corre constate néanmoins l'important déficit des exportations françaises au profit de la Chine.

Jean-Paul Chapel demande au chercheur s'il existe un front uni européen dans le commerce avec la Chine. Philippe Le Corre regrette que le président français et la chancelière allemande ne soient pas en mesure d'aller parler ensemble au président chinois Xi Jinping.

Philippe Le Corre considère que la Chine est un rival systémique et dit que la relation avec la France est déséquilibrée.

Concernant les questions qui fâchent et notamment la situation politique à Hong-Kong, Jean Paul-Chapel demande si ces sujets seront évoqués durant le voyage présidentiel. Le professeur répond par la négative puisque la Chine considère ces questions comme relevant du domaine intérieur.

L'interview s'est achevée sur la chanson "Nothing to my name" de Cui Jian.

