Alors que de plus en plus de Britanniques se tournent vers le véganisme, l'influenceur culinaire Ian Theasby propose des versions végétales de plats qui composent notre alimentation quotidienne. Extrait du magazine "Nous, les Européens" du 23 février 2023.

Pour trouver le premier pas vers une société végétarienne, il faut remonter jusqu'au début du XIXe siècle au Royaume-Uni : en 1822, Bill Burn, un fermier, est condamné pour avoir tapé son âne. Première mondiale, une loi est créée, le Martin's Act, pour lutter contre le "traitement cruel du bétail".

Plus récemment, Charles III, opposé au gavage des oies, a interdit le foie gras sur les tables royales. Et de plus en plus de célébrités anglaises s'affichent ouvertement vegan : Paul McCartney, la chanteuse d'Eurythmics Annie Lennox, ou encore le champion de Formule 1 Lewis Hamilton. Si cette tendance progresse, c'est aussi parce que les Anglais ont réussi à changer l'image du véganisme.

"On ne voulait pas juste manger de la salade, des graines ou du tofu"

Un défi considérable auquel l'influenceur culinaire Ian Theasby s'est attelé en postant quotidiennement des recettes à ses 800 000 followers sur Instagram. L'entrepreneur veut ainsi prouver que l'on peut être vegan et se faire plaisir. Les plats proposés sont du style réconfortant : sandwich à base de champignons qui imite un effiloché de porc sauce barbecue, ou encore un "faux gras", une imitation de foie gras composée de lentilles et de noix.

"Quand on est devenu vegan, on ne voulait pas juste manger de la salade, des graines ou du tofu, explique-t-il. On voulait continuer à manger les plats de notre enfance, qui nous font envie. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on 'véganise' les recettes : on transforme tout ce qui est crémeux, coulant ou saignant en plat végétal. Du coup, pour les gens qui veulent privilégier les légumes au quotidien, ça devient hyper facile" précise Ian Theasby , tout en préparant un tiramisu à base de jus issu d'une conserve de pois chiches pour remplacer le blanc d'œuf.

Extrait de "Le vegan, ça vous gagne !", diffusé dans "Nous, les Européens" le 23 février 2023.

