Le régime paléo fait de nombreux adeptes : il s'agit de se nourrir exclusivement de produits consommés par nos ancêtres, les hommes de Cro-Magnon. Exemple à Berlin, où les produits labellisés "paléo" ont envahi les rayons des supermarchés bio.

Régimes cétogène, végétarien, flexitarien, végan, jeûne intermittent… Aujourd’hui, chacun choisit son alimentation selon ses goûts, ses convictions ou pour en retirer certains bienfaits. En Allemagne, la mode est au régime paléo, pour paléolithique. Le principe est de manger comme nos ancêtres, en revenant à un mode de vie chasseur-cueilleur : c’est-à-dire de bannir les produits transformés et manger uniquement ce qu’il est possible de cueillir, de pêcher ou de chasser.

Cette tendance née dans les années 1990 aux Etats-Unis a été rendue célèbre par des stars comme Uma Thurman ou encore Tom Jones, et elle compterait aujourd’hui plus d’un million d’adeptes. A Berlin, capitale européenne de ce régime alimentaire, plusieurs enseignes bio sont approvisionnées en produits paléo.

Stop aux produits transformés

Pour Laszlo Schlindwein, un client convaincu par les vertus de cette alimentation, il est désormais plus facile de faire ses courses. Dans son Caddie, pas de produits laitiers ou sucrés, pas de pâtes et aucun alcool. "Les aliments interdits pour nous sont surtout les produits transformés. Nos ancêtres n’en avaient pas, c’est apparu au cours des cinquante ou cent dernières années, avec la production de masse de produits finis, comme les bonbons, les pâtisseries, les hamburgers, les pizzas, explique-t-il. On ne mange pas non plus de blé ou de céréales car ce sont plutôt des produits de l’agriculture moderne développés ces siècles derniers."

Tout comme ses ancêtres, Laszlo Schlindwein consomme de la viande, et même s’il ne tue pas lui-même l’animal, devant le rayon boucherie, il porte une attention particulière à son origine. "Là, je sais que l’animal a été élevé de façon adaptée à son espèce, sans hormone et de préférence en restant toute l’année dans les pâturages. Ça doit rester dans le cycle naturel", affirme-t-il.

Un Caddie paléo 30% plus cher

Pour rendre plus visibles les produits et simplifier le choix des consommateurs paléo, il existe désormais un label qui se trouve en général à côté du sigle rectangulaire vert "bio européen". "Ce petit logo paléo, c’est nouveau, depuis la période Covid, il y a des clients qui s’orientent plus sur une alimentation saine et sans transformation", indique Olivier Ozier-Lafontaine, employé du supermarché Alnatura.

Ce régime fait fureur en Allemagne mais il a un coût : les produits dans ce magasin sont en moyenne 30% plus chers que des courses conventionnelles. "Si on compare avec un magasin discount, j'aurais payé beaucoup moins. L'écart est particulièrement important pour la viande. Mais pour moi, on est dans le juste, j'investis volontiers dans ma santé", se justifie Laszlo Schlindwein.

Extrait de "Saveurs, régimes : les nouvelles tendances", diffusé dans "Nous, les Européens" le 28 mars 2024.

