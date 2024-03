"Nous, les Européens". Saveurs, régimes : les nouvelles tendances

Grand reportage, invités et actualité européenne sont au sommaire de ce magazine d'information, présenté par Eléonore Gay et diffusé le jeudi en fin de soirée sur France 2, ainsi que le dimanche à 10h40 sur France 3.

Régime cétogène, méditerranéen, jeûne, monodiète... Comment s'y retrouver entre toutes les modes de régime ? Certains ont pour but de maigrir, d'autres de détoxifier son organisme ou d'augmenter ses performances, voire de lutter contre certaines maladies... "Nous, les Européens" fait le tour de la question et se rend en Allemagne, à Berlin, où fleurit un nouveau marché : le paléo.

Berlin, capitale du régime paléo !

> LE GRAND REPORTAGE

Végétarien, flexitarien, végétalien, vegan et désormais... paléo ! Le régime en vogue à Berlin consiste à s’inspirer de l’alimentation de nos ancêtres du paléolithique. On peut consommer de la viande, du poisson, des crustacés, des œufs, mais il faut bannir tous les produits transformés : on ne mange que ce qui se chasse, se pêche et se cueille. Le business paléo est florissant dans la capitale allemande. Mais ce régime est-il bon pour la santé ? Est-il vraiment conforme à ce que mangeaient nos ancêtres ?

Un reportage d'Hélène Renaux et Mathieu Charrière pour Kraken presse.

> SUR LE TERRAIN

En France, Eléonore Gay explore les nouvelles tendances alimentaires, réputées "saines". Régime paléo, mais aussi keto (ou cétogène, un régime alimentaire riche en protéines), vegan, sans glucose… Elle rencontre l’équipe du restaurant végétarien Charli’s Crew à Paris, se rend au Salon du snacking à Paris, et évoque avec un médecin les régimes à la mode des vingt dernières années. Certains sont-ils plus efficaces que d’autres pour vivre mieux ou perdre du poids ?

> Les replays des magazines d'info de France Télévisions sont disponibles sur le site de Franceinfo et son application mobile (iOS & Android), rubrique "Magazines".