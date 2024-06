"Nous, les Européens". Italie : les médecins cubains à la rescousse

Grand reportage, invités et actualité européenne sont au sommaire de ce magazine d'information, présenté par Eléonore Gay et diffusé le jeudi en fin de soirée sur France 2, ainsi que le dimanche à 10h40 sur France 3.

Plombé par une dette abyssale, un manque d'investissements et infiltré par la mafia, le système de santé calabrais, une région pauvre au sud de la péninsule italienne, a fait fuir les soignants locaux. Pour combler le manque dramatique de praticiens italiens, les hôpitaux publics calabrais font donc appel à des médecins cubains. En France aussi, on court après les médecins. Et si le soin à distance était la solution ? Et si le numérique et l’intelligence artificielle venaient à soulager les médecins pour le plus grand bien de leurs patients ? "Nous, les Européens" (X) fait le point.

"Ils apprennent de nous, et nous apprenons d’eux"

> LE GRAND REPORTAGE

"On ne pensait pas que l’Europe aurait un jour besoin de nous" : ainsi parle ce médecin cubain venu porter secours à des hôpitaux italiens en détresse. En Calabre, on pourra bientôt compter cinq cents de ces femmes et ces hommes : des chirurgiens, des radiologues, des urgentistes... Tous sont des médecins confirmés.

"Ils apprennent de nous, et nous apprenons d’eux", se félicite cette directrice d’hôpital qui, sans les Cubains, aurait dû fermer des services. Face au manque de médecins italiens, c’est le président de la région de Calabre qui a eu cette idée, profitant d’une politique initiée par Fidel Castro dans les années 1960 : il s’agissait alors d’envoyer des médecins pour aider les luttes anticolonialistes.

Un reportage de Frédérique Maillard-Laudisa et Giona Messina.

> LES INVITES

Eléonore Gay rencontre des chercheurs et des médecins qui parlent d’une révolution qui a déjà commencé, avec notamment le professeur d’anesthésie-réanimation Antoine Tesniere, directeur général de PariSanté Campus.

> Les replays des magazines d'info de France Télévisions sont disponibles sur le site de Franceinfo et son application mobile (iOS & Android), rubrique "Magazines".